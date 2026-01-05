Відео
Головна Новини дня У Нью-Йорку розпочалося засідання суду у справі Мадуро

У Нью-Йорку розпочалося засідання суду у справі Мадуро

Дата публікації: 5 січня 2026 19:32
Суд над Мадуро розпочався в Нью-Йорку — що відомо
Термінова новина

Венесуельский диктатор Ніколас Мадуро постав перед американським судом у Нью-Йорку. Справу скинутого президента розгляне суддя Алвін Геллерстайн у суді Мангеттена. Засуджений Мадуро заявив, що вважає себе полоненим і не визнає свою провину. Він наголосив, що є чинним президентом Венесуели, якого викрали з його будинку в Каракасі.

Раніше повідомлялося, що екслідеру Венесуели може загрожувати довічне ув'язнення. 

Новина доповнюється...

Ніколас Мадуро
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
