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Нацвідбір на Євробачення змінюють: до чого готують учасників

Ua ru
15 вересня 2026 02:49
В Україні змінять формат нацвідбору на Євробачення-2027
Сцена Євробачення 2026. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна офіційно візьме участь у Євробаченні-2027, яке прийматиме Болгарія. Водночас звичний формат Національного відбору змінять через безпекові ризики та можливі проблеми взимку. У Суспільному обіцяють зробити все, щоб українські артисти змогли представити пісні, а глядачі обрали представника країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Мовлення, яке є офіційним членом Європейської мовної спілки від України та організатором Національного відбору.

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Як змінять Нацвідбір на Євробачення-2027

Суспільне Мовлення підтвердило участь України у 71-му Пісенному конкурсі Євробачення. Національний відбір проведуть і цього разу, однак його формат переглянуть. Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький пояснив, що під час підготовки враховуватимуть безпекову ситуацію в Україні та можливі виклики зимового періоду. Конкретні зміни до правил та формату Нацвідбору поки не оголосили.

"Водночас формат проведення Національного відбору буде змінено і розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду", — цитує Суспільне Миколу Чернотицького.

За його словами, участь у Євробаченні залишається для України способом напряму звертатися до європейської аудиторії, захищати культурний суверенітет та зберігати український контекст у міжнародному інформаційному просторі.

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Виконавча продюсерка творчого об'єднання "Євробачення" Оксана Скибінська також наголосила, що конкурс дає Україні можливість залишатися активною частиною європейського культурного простору.

"Щонайменше з березня по травень музичний світ обговорює заявки та пісні від країн-учасниць. Це майданчик, на якому голос України має звучати", — цитує Суспільне Оксану Скибінську.

Де відбудеться Євробачення-2027

За інформацією Суспільного Мовлення, 71-й Пісенний конкурс Євробачення вперше прийматиме Болгарія. Право провести конкурс країна отримала після перемоги DARA з піснею Bangaranga. Євробачення-2027 проведуть у Бургасі на майданчику "Арена Бургас". Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал — на 15 травня.

Раніше Новини.LIVE писали, що Оля Полякова вимагала переглянути правила Національного відбору. Співачка заявила, що один із пунктів регламенту не дозволив їй взяти участь у конкурсі, та назвала чинні вимоги дискримінаційними.

Згодом Новини.LIVE інформували, що Суспільне відповіло на вимоги Олі Полякової та заявили, що обмеження для артистів, які після 15 березня 2014 року виступали в Росії, Криму чи на інших окупованих територіях, залишаються чинними.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Євробачення-2026 зіткнулося з бойкотом одразу кількох країн. Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди відмовилися від участі після рішення Європейської мовної спілки залишити Ізраїль серед учасників конкурсу.

Євробачення правила артисти Нацвідбір Євробачення новини України
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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