В Україні змінять формат нацвідбору на Євробачення-2027

Сцена Євробачення 2026. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна офіційно візьме участь у Євробаченні-2027, яке прийматиме Болгарія. Водночас звичний формат Національного відбору змінять через безпекові ризики та можливі проблеми взимку. У Суспільному обіцяють зробити все, щоб українські артисти змогли представити пісні, а глядачі обрали представника країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Мовлення, яке є офіційним членом Європейської мовної спілки від України та організатором Національного відбору.

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Як змінять Нацвідбір на Євробачення-2027

Суспільне Мовлення підтвердило участь України у 71-му Пісенному конкурсі Євробачення. Національний відбір проведуть і цього разу, однак його формат переглянуть. Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький пояснив, що під час підготовки враховуватимуть безпекову ситуацію в Україні та можливі виклики зимового періоду. Конкретні зміни до правил та формату Нацвідбору поки не оголосили.

"Водночас формат проведення Національного відбору буде змінено і розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду", — цитує Суспільне Миколу Чернотицького.

За його словами, участь у Євробаченні залишається для України способом напряму звертатися до європейської аудиторії, захищати культурний суверенітет та зберігати український контекст у міжнародному інформаційному просторі.

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Виконавча продюсерка творчого об'єднання "Євробачення" Оксана Скибінська також наголосила, що конкурс дає Україні можливість залишатися активною частиною європейського культурного простору.

"Щонайменше з березня по травень музичний світ обговорює заявки та пісні від країн-учасниць. Це майданчик, на якому голос України має звучати", — цитує Суспільне Оксану Скибінську.

Де відбудеться Євробачення-2027

За інформацією Суспільного Мовлення, 71-й Пісенний конкурс Євробачення вперше прийматиме Болгарія. Право провести конкурс країна отримала після перемоги DARA з піснею Bangaranga. Євробачення-2027 проведуть у Бургасі на майданчику "Арена Бургас". Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал — на 15 травня.

Раніше Новини.LIVE писали, що Оля Полякова вимагала переглянути правила Національного відбору. Співачка заявила, що один із пунктів регламенту не дозволив їй взяти участь у конкурсі, та назвала чинні вимоги дискримінаційними.

Згодом Новини.LIVE інформували, що Суспільне відповіло на вимоги Олі Полякової та заявили, що обмеження для артистів, які після 15 березня 2014 року виступали в Росії, Криму чи на інших окупованих територіях, залишаються чинними.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Євробачення-2026 зіткнулося з бойкотом одразу кількох країн. Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди відмовилися від участі після рішення Європейської мовної спілки залишити Ізраїль серед учасників конкурсу.