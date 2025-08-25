Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Євробачення-2026 в Австрії — чи візьме участь Україна

Євробачення-2026 в Австрії — чи візьме участь Україна

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 16:00
Євробачення-2026 — чи буде брати участь Україна
Переможець Євробачення-2025 JJ на сцені. Фото: EBU

Україна візьме участь у 70-му Пісенному конкурсі "Євробачення". Конкурс відбудеться наступного року в Австрії.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Євробачення-2026

Голова делегації від України на Євробаченні Оксана Скибінська підкреслила, що наступного року конкурс буде ювілейний і до нього буде прикута вся увага медіа та світу.

"Для України це можливість зазвучати ще гучніше і вкотре підтвердити нашу силу та неповторність нашої музичного ДНК", — додала вона.

У 2026 році Євробачення відбудеться  на найбільшій критій арені Відня. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а гран-фінал — 16 травня.

Нагадаємо, раніше організатори показали новий логотип "Євробачення". Також писали, що Україну на "Євробаченні–2025" представив гурт Ziferblat, який виконав пісню Bird of Pray. На конкурсі колектив посів дев'яте місце.

Євробачення Україна Австрія українські зірки конкурс
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації