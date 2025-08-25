Євробачення-2026 — чи буде брати участь Україна

Євробачення-2026 в Австрії — чи візьме участь Україна
Україна візьме участь у 70-му Пісенному конкурсі "Євробачення". Конкурс відбудеться наступного року в Австрії.
Про це повідомляє "Суспільне".
Євробачення-2026
Голова делегації від України на Євробаченні Оксана Скибінська підкреслила, що наступного року конкурс буде ювілейний і до нього буде прикута вся увага медіа та світу.
"Для України це можливість зазвучати ще гучніше і вкотре підтвердити нашу силу та неповторність нашої музичного ДНК", — додала вона.
У 2026 році Євробачення відбудеться на найбільшій критій арені Відня. Півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а гран-фінал — 16 травня.
Нагадаємо, раніше організатори показали новий логотип "Євробачення". Також писали, що Україну на "Євробаченні–2025" представив гурт Ziferblat, який виконав пісню Bird of Pray. На конкурсі колектив посів дев'яте місце.
