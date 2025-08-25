Видео
Евровидение-2026 в Австрии — примет ли участие Украина

Евровидение-2026 в Австрии — примет ли участие Украина

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 16:00
Евровидение-2026 - будет ли участвовать Украина
Победитель Евровидения-2025 JJ на сцене. Фото: EBU

Украина примет участие в 70-м Песенном конкурсе "Евровидение". Конкурс пройдет в следующем году в Австрии.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Евровидение-2026

Глава делегации от Украины на Евровидении Оксана Скибинская подчеркнула, что в следующем году конкурс будет юбилейный и к нему будет приковано все внимание медиа и мира.

"Для Украины это возможность зазвучать еще громче и еще раз подтвердить нашу силу и неповторимость нашей музыкальной ДНК", — добавила она.

В 2026 году Евровидение состоится на самой большой крытой арене Вены. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а гран-финал — 16 мая.

Напомним, ранее организаторы показали новый логотип "Евровидения". Также писали, что Украину на "Евровидении-2025" представила группа Ziferblat, которая исполнила песню Bird of Pray. На конкурсе коллектив занял девятое место.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
