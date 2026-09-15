В Украине изменят формат нацотбора на Евровидение-2027

Сцена "Евровидения-2026". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина официально примет участие в "Евровидении-2027", которое пройдет в Болгарии. При этом привычный формат национального отбора будет изменен из-за рисков для безопасности и возможных проблем зимой. В "Суспільном" обещают сделать все, чтобы украинские артисты смогли представить песни, а зрители выбрали представителя страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне", которое является официальным членом Европейского вещательного союза от Украины и организатором национального отбора.

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Как изменят национальный отбор на "Евровидение-2027"

"Суспільне" подтвердило участие Украины в 71-м Песенном конкурсе "Евровидение". Национальный отбор проведут и на этот раз, однако его формат пересмотрят. Председатель правления "Суспільного мовлення" Николай Чернотицкий пояснил, что при подготовке будут учитываться ситуация с безопасностью в Украине и возможные вызовы зимнего периода. Конкретные изменения в правилах и формате национального отбора пока не объявлены.

"В то же время формат проведения национального отбора будет изменен и разработан с учетом рисков безопасности и возможных вызовов зимнего периода", — цитирует "Суспільне" Николая Чернотицкого.

По его словам, участие в "Евровидении" остается для Украины способом напрямую обращаться к европейской аудитории, защищать культурный суверенитет и сохранять украинский контекст в международном информационном пространстве.

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Исполнительный продюсер творческого объединения «Евровидение» Оксана Скибинская также подчеркнула, что конкурс дает Украине возможность оставаться активной частью европейского культурного пространства.

"По крайней мере с марта по май музыкальный мир обсуждает заявки и песни от стран-участниц. Это площадка, на которой должен звучать голос Украины", — цитирует "Суспільне" Оксану Скибинскую.

Где состоится "Евровидение-2027"

По информации "Суспільного", 71-й Песенный конкурс "Евровидение" впервые примет Болгария. Право провести конкурс страна получила после победы DARA с песней Bangaranga. "Евровидение-2027" пройдет в Бургасе на площадке "Арена Бургас". Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал — на 15 мая.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Оля Полякова требовала пересмотреть правила национального отбора. Певица заявила, что один из пунктов регламента не позволил ей принять участие в конкурсе, и назвала действующие требования дискриминационными.

Впоследствии Новини.LIVE сообщили, что «Суспільне» ответило на требования Оли Поляковой и заявило, что ограничения для артистов, которые после 15 марта 2014 года выступали в России, Крыму или на других оккупированных территориях, остаются в силе.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Евровидение-2026" столкнулось с бойкотом сразу нескольких стран. Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды отказались от участия после решения Европейского вещательного союза оставить Израиль в числе участников конкурса.