Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди відмовилися від участі у Євробаченні 2026

Афіша до Євробачення-2026. Фото: Reuters

Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди відмовилися від участі у Євробаченні у 2026 році. Це сталося після того, як Європейська мовна спілка підтвердила участь Ізраїлю у конкурсі 2026 року, попри заклики виключити країну через війну в Газі.

Хто відмовився від участі у Євробаченні 2026

Під час генеральної асамблеї EBU в четвер питання про голосування щодо участі Ізраїлю навіть не винесли на розгляд. Рішення викликало різку реакцію кількох державних мовників.

Ірландська телекомпанія RTÉ оголосила, що не братиме участі та не транслюватиме конкурс. Там заявили, що участь Ірландії є "непристойною" на тлі масштабних жертв серед цивільних у Газі.

Іспанська RTVE також відмовилася від участі та трансляції, назвавши процес ухвалення рішень "недостатнім" та таким, що підриває довіру до EBU. Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун публічно підтримав рішення RTVE, заявивши, що "культура не може відбілювати Ізраїль" і має залишатися на боці миру та справедливості.

До бойкоту приєдналися й мовники Нідерландів та Словенії, наголосивши, що участь у конкурсі суперечить їхнім базовим цінностям.

Водночас мовники з Німеччини, Великої Британії та країн Північної Європи підтримали позицію EBU. Вони голосували за оновлення правил конкурсу та заявили, що продовжать брати участь у Євробаченні.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог привітав рішення EBU, зазначивши, що Ізраїль "заслуговує бути представленим на кожній сцені світу" та висловив сподівання, що Євробачення й надалі залишатиметься майданчиком культурного діалогу.

