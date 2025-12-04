Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды отказались от участия в Евровидении 2026

Афиша к Евровидению-2026. Фото: Reuters

Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды отказались от участия в Евровидении в 2026 году. Это произошло после того, как Европейский вещательный союз подтвердил участие Израиля в конкурсе 2026 года, несмотря на призывы исключить страну из-за войны в Газе.

Об этом сообщает The Guardian.

Кто отказался от участия в Евровидении 2026 года

Во время генеральной ассамблеи EBU в четверг вопрос о голосовании по участию Израиля даже не вынесли на рассмотрение. Решение вызвало резкую реакцию нескольких государственных вещателей.

Ирландская телекомпания RTÉ объявила, что не будет участвовать и не будет транслировать конкурс. Там заявили, что участие Ирландии является "неприличным" на фоне масштабных жертв среди гражданских в Газе.

Испанская RTVE также отказалась от участия и трансляции, назвав процесс принятия решений "недостаточным" и таким, что подрывает доверие к EBU. Министр культуры Испании Эрнест Уртасун публично поддержал решение RTVE, заявив, что "культура не может отбеливать Израиль" и должна оставаться на стороне мира и справедливости.

К бойкоту присоединились и вещатели Нидерландов и Словении, отметив, что участие в конкурсе противоречит их базовым ценностям.

В то же время вещатели из Германии, Великобритании и стран Северной Европы поддержали позицию EBU. Они голосовали за обновление правил конкурса и заявили, что продолжат участвовать в Евровидении.

Президент Израиля Исаак Герцог приветствовал решение EBU, отметив, что Израиль "заслуживает быть представленным на каждой сцене мира" и выразил надежду, что Евровидение и в дальнейшем будет оставаться площадкой культурного диалога.

