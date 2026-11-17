Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: REUTERS

Наслідки конфлікту з Іраном, дедлайн Сі Цзіньпіна щодо захоплення Тайваню та боротьба за спадщину Дональда Трампа визначатимуть світову політику у 2027 році. У спеціальному випуску "Світ попереду 2027" аналітики The Economist пояснили, чому наступний рік нагадуватиме наукову фантастику та поб'є черговий антирекордний кліматичний рекорд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз The Economist.

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Кліматичний удар, боргова пастка ШІ та загроза для ринків

Британський журнал The Economist оприлюднив головні тези зі свого щорічного випуску "Світ попереду 2027", повна версія якого вийде друком у четвер.

Першим серйозним випробуванням стане погода, адже 2027 рік може побити всі температурні рекорди в історії спостережень. Аналітики вважають, що потужний "Супер Ель-Ніньйо" принесе із собою хвилю посух, екстремальної спеки та лісових пожеж.

Як зазначає видання, політика Дональда Трампа несподівано зіграла на руку зеленій енергетиці — він мимоволі став найкращим продавцем відновлюваних джерел енергії, які допомагають не лише рятувати клімат, а й захищатися від різких цінових стрибків на світових енергоринках.

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Не менша напруга назріває у світових фінансах та технологічному секторі. Стрімкий розвиток штучного інтелекту дедалі частіше викликає опір і занепокоєння.

Не менший тиск відчуватиме сам сектор штучного інтелекту, де зростає суспільне невдоволення та фінансові ризики. Компанії, що розвивають ШІ, накопичують дедалі більші борги через складні та непрозорі угоди, що наближає загрозу гучного ринкового краху.

Паралельно аналітики вважають, що потужніші моделі ШІ стануть головним рушієм нової хвилі кібератак. При цьому боятися зникнення робочих місць або надмірного споживання води й електрики дата-центрами не варто — такі прогнози не підтверджуються реальними даними.

Космічний бізнес, "ефект Оземпіка" та кінопрем'єри

У космічній галузі стартує ера дешевих польотів. Важка ракета Starship від SpaceX вийде на регулярне виведення супутників. Подекуди китайські компанії покажуть в 2027 році багаторазове використання ракетних прискорювачів. Це може відкрити шлях до створення приватних космічних станцій і навіть розміщення центрів обробки даних прямо на орбіті.

Водночас на землі споживчий ринок змінюватиме "ефект Оземпіка". Аналітики вважають, що люди, які швидко схудли завдяки новим препаратам, масово вдаються до "покупок помсти", активно витрачаючи гроші на новий одяг, косметику та фітнес.

А от у світовому кінематографі Голлівуд спробує перезавантажити гучні франшизи. На екрани кінотеатрів знову повернуться "Месники", з'явиться новий Джеймс Бонд, а до 50-річного ювілею "Зоряних воєн" студії перевипустять класику та представлять нову стрічку.

Дедлайн від Китаю для Тайваню, війна в Ірані та вибори у Франції

У глобальній політиці 2027 рік мине під знаком нестабільності та зміни лідерів. В Азії наближається небезпечний рубіж для Тайваню, оскільки лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито встановив саме 2027 рік як крайній термін готовності китайської армії до захоплення острова.

Цьому йому допоміг досвід воєн в Україні та Ірані, який довів, що сучасні технології дозволяють меншим країнам успішно відбивати напади сильніших сусідів. Проте поки увага США розсіяна, залишається відкритим питання, чи зважиться Пекін на напад зараз, чи дочекається виборів на Тайвані у 2028 році.

На Близькому Сході не вщухатимуть наслідки конфлікту з Іраном. Непродумана війна, розпочата Дональдом Трампом, суттєво знизила авторитет Америки.

Уже зараз союзники більше не довіряють Вашингтону, а вороги просто перестали його боятися. Водночас The Economist вважають, що швидкого виходу з кризи не видно, тому протягом 2027 року війна продовжить змінювати регіональну політику, перекроювати енергетичні потоки та бити по продовольчій безпеці через дефіцит добрив. А от усередині Ірану владний режим лише посилить свої позиції.

Щоб зберегти свій вплив і сформувати власну спадщину, Трамп продовжить штампувати виконавчі укази, провокувати нові юридичні сварки, пропонуватиме нові ідеї про раптові перейменування, затверджуватиме масштабні будівельні проєкти та може організовувати військові авантюри.

У Європі головним випробуванням стануть президентські вибори у Франції, де на тлі підйому правого популізму високі шанси на перемогу має Марін Ле Пен із партії "Національне об'єднання". Її прихід до влади здатний підірвати франко-німецький союз, який зараз рухає Євросоюз. Окрім того, її перемога може посилити кризу ринків через нестійкі державні фінанси обтяженої боргами країни.

Новини.LIVE повідомляли, що тим часом в суботу, 14 листопада, стало відомо, що команда президента США Дональда Трампа готує масштабну відповідь на розслідування демократів, які здобули більшість у Конгресі за підсумками проміжних виборів. В Білому домі навіть обговорюють можливість розцінювати окремі парламентські перевірки як потенційні кримінальні злочини.

Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс поки не визначився, чи піде на президентські вибори 2028 року. Остаточне рішення він відклав на період після Нового року, а публічно озвучити свої плани може лише наприкінці весни.

На тлі цих внутрішніх процесів у США канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Дональда Трампа напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися наступного тижня в Китаї на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.