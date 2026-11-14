Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У суботу, 14 листопада, стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа готує масштабну кампанію протидії розслідуванням демократів, які отримали контроль у Конгресі після проміжних виборів. Білий дім розглядає можливість трактувати окремі парламентські перевірки як потенційні кримінальні правопорушення.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників адміністрації та співрозмовників, обізнаних із підготовкою відповідної стратегії, передає Новини.LIVE.

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Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Трамп готується протидіяти розслідуванням демократів

За інформацією джерела, координувати відповідь Білого дому допомагатиме новопризначений керівник апарату президента Стівен Міллер.

До протидії також залучили Міністерство юстиції та юридичну службу Білого дому. Вони вже кілька місяців готуються до можливих запитів Конгресу щодо документів і діяльності посадовців.

Одним із пріоритетів адміністрації став захист великих донорів Трампа, які фінансували його будівельні проєкти. Зокрема, демократи розпочали перевірку діяльності фандрейзерки Мередіт О'Рурк, яка, за повідомленнями, координувала залучення понад 800 млн доларів пожертв.

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"Операція зі збору коштів, якою, за повідомленнями, керує президент Трамп за вашої допомоги, викликає підозри щодо можливої корупції", — написали законодавці О'Рурк.

Після цього представник Мередіт О'Рурк відкинув звинувачення.

Білий дім пригрозив демократам кримінальними наслідками

Трамп доручив Міністерству юстиції перевірити листи демократів до потенційних фігурантів розслідувань, назвавши такі дії можливим злочином.

Генеральний прокурор Тодд Бланш заявив, що наразі кримінальних проваджень щодо висловлювань новообраних конгресменів немає, однак застеріг від можливого переходу політичної критики в погрози.

Юрисконсульт Білого дому Вілл Шарф також попередив майбутнього голову комітету Палати представників із нагляду Роберта Гарсію про можливі кримінальні наслідки окремих розслідувань.

Юристи водночас наголошують, що Конституція США захищає законодавців від переслідування за їхню парламентську діяльність.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що стало відомо про заплановану тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї. Переговори мають відбутися 19 листопада на полях саміту АТЕС у Шеньчжені.

Також Новини.LIVE писав, що двопартійна група зі 105 конгресменів США звернулася до адміністрації Трампа та компанії SpaceX через обмеження Starshield. Законодавці вимагали пояснити причини погіршення супутникового зв'язку та негайно відновити повноцінний доступ до системи.