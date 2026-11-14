Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В субботу, 14 ноября, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит масштабную кампанию противодействия расследованиям демократов, получивших контроль в Конгрессе после промежуточных выборов. Белый дом рассматривает возможность трактовать отдельные парламентские проверки как потенциальные уголовные правонарушения.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей администрации и собеседников, осведомленных о подготовке соответствующей стратегии, передает Новини.LIVE.

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Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Трамп готовится противодействовать расследованиям демократов

По информации источника, координировать ответ Белого дома будет помогать новоназначенный глава аппарата президента Стивен Миллер.

К противодействию также привлекли Министерство юстиции и юридическую службу Белого дома. Они уже несколько месяцев готовятся к возможным запросам Конгресса относительно документов и деятельности должностных лиц.

Одним из приоритетов администрации стала защита крупных доноров Трампа, которые финансировали его строительные проекты. В частности, демократы начали проверку деятельности фандрайзера Мередит О'Рурк, которая, по сообщениям, координировала привлечение более 800 млн долларов пожертвований.

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"Операция по сбору средств, которой, по сообщениям, руководит президент Трамп при вашей помощи, вызывает подозрения относительно возможной коррупции", — написали законодатели О'Рурк.

После этого представитель Мередит О'Рурк отверг обвинения.

Белый дом пригрозил демократам уголовными последствиями

Трамп поручил Министерству юстиции проверить письма демократов потенциальным фигурантам расследований, назвав такие действия возможным преступлением.

Генеральный прокурор Тодд Бланш заявил, что в настоящее время уголовных производств относительно высказываний новоизбранных конгрессменов нет, однако предостерег от возможного перерастания политической критики в угрозы.

Юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф также предупредил будущего председателя комитета Палаты представителей по надзору Роберта Гарсию о возможных уголовных последствиях отдельных расследований.

Юристы в то же время подчеркивают, что Конституция США защищает законодателей от преследования за их парламентскую деятельность.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о запланированной трехсторонней встрече Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Переговоры должны состояться 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Также Новини.LIVE писал, что двухпартийная группа из 105 конгрессменов США обратилась к администрации Трампа и компании SpaceX из-за ограничений Starshield. Законодатели потребовали объяснить причины ухудшения спутниковой связи и немедленно восстановить полноценный доступ к системе.