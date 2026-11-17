Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: REUTERS

Последствия конфликта с Ираном, установленный Си Цзиньпином крайний срок по захвату Тайваня и борьба за наследие Дональда Трампа будут определять мировую политику в 2027 году. В специальном выпуске "Мир впереди 2027" аналитики The Economist объяснили, почему следующий год будет напоминать научную фантастику и побьет очередной антирекорд по климатическим показателям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз The Economist.

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Климатический удар, долговая ловушка ИИ и угроза для рынков

Британский журнал The Economist обнародовал основные тезисы из своего ежегодного выпуска "Мир впереди 2027", полная версия которого выйдет в печать в четверг.

Первым серьёзным испытанием станет погода, ведь 2027 год может побить все температурные рекорды в истории наблюдений. Аналитики считают, что мощный "Супер-Эль-Ниньо" принесет с собой волну засух, экстремальной жары и лесных пожаров.

Как отмечает издание, политика Дональда Трампа неожиданно сыграла на руку "зеленой" энергетике — он невольно стал лучшим продавцом возобновляемых источников энергии, которые помогают не только спасать климат, но и защищаться от резких ценовых скачков на мировых энергорынках.

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Не меньшая напряженность назревает в мировых финансах и технологическом секторе. Стремительное развитие искусственного интеллекта все чаще вызывает сопротивление и беспокойство.

Не меньшее давление будет испытывать сам сектор искусственного интеллекта, где растет общественное недовольство и финансовые риски. Компании, занимающиеся разработкой ИИ, накапливают всё большие долги из-за сложных и непрозрачных сделок, что приближает угрозу громкого рыночного краха.

Параллельно аналитики считают, что более мощные модели ИИ станут главной движущей силой новой волны кибератак. При этом бояться исчезновения рабочих мест или чрезмерного потребления воды и электричества дата-центрами не стоит — такие прогнозы не подтверждаются реальными данными.

Космический бизнес, "эффект Оземпика" и кинопремьеры

В космической отрасли начинается эра дешёвых полётов. Тяжёлая ракета Starship от SpaceX начнёт регулярно выводить спутники на орбиту. В некоторых случаях китайские компании продемонстрируют в 2027 году многократное использование ракетных ускорителей. Это может открыть путь к созданию частных космических станций и даже размещению центров обработки данных прямо на орбите.

В то же время на Земле потребительский рынок будет меняться под влиянием "эффекта Оземпика". Аналитики считают, что люди, быстро похудевшие благодаря новым препаратам, массово прибегают к "покупкам мести", активно тратя деньги на новую одежду, косметику и фитнес.

А вот в мировом кинематографе Голливуд попытается перезапустить громкие франшизы. На экраны кинотеатров вновь вернутся "Мстители", появится новый Джеймс Бонд, а к 50-летнему юбилею "Звёздных войн" студии переиздадут классику и представят новый фильм.

Дедлайн от Китая для Тайваня, война в Иране и выборы во Франции

В глобальной политике 2027 год пройдет под знаком нестабильности и смены лидеров. В Азии для Тайваня приближается опасный рубеж, поскольку лидер Китая Си Цзиньпин якобы определил именно 2027 год в качестве крайнего срока готовности китайской армии к захвату острова.

Этому ему помог опыт войн в Украине и Иране, который доказал, что современные технологии позволяют меньшим странам успешно отражать нападения более сильных соседей. Однако пока внимание США рассеяно, остается открытым вопрос, решится ли Пекин на нападение сейчас или дождется выборов на Тайване в 2028 году.

На Ближнем Востоке не утихают последствия конфликта с Ираном. Непродуманная война, начатая Дональдом Трампом, существенно снизила авторитет Америки.

Уже сейчас союзники больше не доверяют Вашингтону, а враги просто перестали его бояться. В то же время в The Economist считают, что быстрого выхода из кризиса не предвидится, поэтому в течение 2027 года война продолжит менять региональную политику, перераспределять энергетические потоки и подрывать продовольственную безопасность из-за дефицита удобрений. А вот внутри Ирана правящий режим только укрепит свои позиции.

Чтобы сохранить своё влияние и сформировать собственное наследие, Трамп продолжит штамповать исполнительные указы, провоцировать новые юридические споры, предлагать новые идеи о внезапных переименованиях, утверждать масштабные строительные проекты и, возможно, организовывать военные авантюры.

В Европе главным испытанием станут президентские выборы во Франции, где на фоне подъема правого популизма высокие шансы на победу имеет Марин Ле Пен из партии «Национальное объединение». Её приход к власти способен подорвать франко-немецкий союз, который сейчас движет Евросоюзом. Кроме того, её победа может усугубить кризис рынков из-за нестабильных государственных финансов обремененной долгами страны.

Новини.LIVE сообщали, что тем временем в субботу, 14 ноября, стало известно, что команда президента США Дональда Трампа готовит масштабный ответ на расследование демократов, получивших большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов. В Белом доме даже обсуждают возможность расценивать отдельные парламентские проверки как потенциальные уголовные преступления.

В то же время вице-президент Джей Ди Венс пока не определился, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2028 года. Окончательное решение он отложил на период после Нового года, а публично озвучить свои планы может только в конце весны.

На фоне этих внутренних процессов в США канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Дональду Трампу накануне его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться на следующей неделе в Китае в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.