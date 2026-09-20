В Україні визначили 444 пріоритетні об'єкти для захисту на майже 68 млрд

Один із енергооб'єктів із бетонним захистом. Фото: Facebook Олексія Кулеби

В Україні цього року пріоритетними для реалізації визначили 444 об'єкти захисту критичної інфраструктури, зокрема енергетичної. Загалом роботи охоплюють 607 об'єктів, а в державному бюджеті на них передбачено 67,6 млрд гривень.

Про це Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Фото: кадр з відео

Скільки коштів спрямували на захист інфраструктури

За словами Калашника, загалом йдеться про 607 об'єктів, серед яких є перехідні з минулого року. Цього року пріоритетними для реалізації визначили 444 об'єкти.

На відповідні роботи в державному бюджеті передбачено 67,6 млрд гривень. Наразі використано близько 40% цієї суми, тому залишається фінансовий ресурс для продовження робіт.

Одним із питань, які зараз обговорюють, є списання коштів із рахунків. За словами міністра, пріоритетом держави залишається забезпечення військових потреб, тоді як фінансування захисту критичної інфраструктури перебуває у другій черзі.

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"Військові потреби — завдання номер один, тоді як захист та інші пріоритетні об'єкти перебувають у другій черзі. Водночас обмеження щодо списання коштів діє лише декілька днів", — пояснив міністр.

Проблеми з фінансуванням

Калашник наголосив, що механізм пріоритизації платежів застосовувався і раніше. Наразі у відомстві не бачать застережень, які могли б завадити реалізації проєктів із захисту критичної інфраструктури.

На рахунках підрядних організацій також є авансові платежі. Вони дозволяють закуповувати необхідні матеріали, своєчасно виплачувати заробітну плату та продовжувати роботи відповідно до затверджених графіків.

"Якщо говорити конкретно про реалізацію планів стійкості та об'єктів захисту, ми бачимо поступ. Є невикористані кошти, які були доведені в межах авансових платежів", — наголосив Калашник.

Щодо вже виконаних робіт, відповідні акти зараз оформлюють та передають для подальших розрахунків. Міністр вважає, що після нових надходжень до бюджету з інших джерел з'явиться можливість проводити платежі та закривати акти виконаних робіт.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про масштаби руйнування української інфраструктури внаслідок російських атак. Анатолій Кінах заявив, що лише за один сезон РФ завдала більше пошкоджень, ніж за попередні чотири роки війни. Особливо серйозних ударів зазнали енергетичні та інфраструктурні об'єкти.

Також Новини.LIVE писав про посилення транспортного сполучення між Україною та Румунією. Сторони підписали меморандум, який передбачає розвиток автомобільних і залізничних маршрутів та прикордонної інфраструктури.