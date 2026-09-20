В Украине определили 444 приоритетных объекта для защиты на сумму почти 68 млрд

Один из энергообъектов с бетонной защитой. Фото: Facebook Алексея Кулебы

В Украине в этом году приоритетными для реализации определили 444 объекта защиты критической инфраструктуры, в частности энергетической. Всего работы охватывают 607 объектов, а в государственном бюджете на них предусмотрено 67,6 млрд гривен.

Об этом Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник. Фото: кадр из видео

Сколько средств направили на защиту инфраструктуры

По словам Калашника, всего речь идет о 607 объектах, среди которых есть переходящие с прошлого года. В этом году приоритетными для реализации определили 444 объекта.

На соответствующие работы в государственном бюджете предусмотрено 67,6 млрд гривен. Сейчас использовано около 40% этой суммы, поэтому остается финансовый ресурс для продолжения работ.

Одним из вопросов, которые сейчас обсуждают, является списание средств со счетов. По словам министра, приоритетом государства остается обеспечение военных потребностей, тогда как финансирование защиты критической инфраструктуры находится во второй очереди.

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"Военные потребности — задача номер один, тогда как защита и другие приоритетные объекты находятся во второй очереди. В то же время ограничение на списание средств действует лишь несколько дней", — пояснил министр.

Проблемы с финансированием

Калашник подчеркнул, что механизм приоритизации платежей применялся и ранее. Сейчас в ведомстве не видят препятствий, которые могли бы помешать реализации проектов по защите критической инфраструктуры.

На счетах подрядных организаций также есть авансовые платежи. Они позволяют закупать необходимые материалы, своевременно выплачивать заработную плату и продолжать работы в соответствии с утвержденными графиками.

"Если говорить конкретно о реализации планов устойчивости и объектов защиты, мы видим прогресс. Есть неиспользованные средства, которые были доведены в рамках авансовых платежей", — подчеркнул Калашник.

Что касается уже выполненных работ, соответствующие акты сейчас оформляют и передают для дальнейших расчетов. Министр считает, что после новых поступлений в бюджет из других источников появится возможность проводить платежи и закрывать акты выполненных работ.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о масштабах разрушения украинской инфраструктуры в результате российских атак. Анатолий Кинах заявил, что только за один сезон РФ нанесла больше повреждений, чем за предыдущие четыре года войны. Особенно серьезным ударам подверглись энергетические и инфраструктурные объекты.

Также Новини.LIVE писал об усилении транспортного сообщения между Украиной и Румынией. Стороны подписали меморандум, предусматривающий развитие автомобильных и железнодорожных маршрутов и пограничной инфраструктуры.