Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Три спалахи класу В, що відбулися на Сонці за минулу добу, практично не позначаться на Землі, тож у четвер, 26 листопада, магнітних бур не передбачається. Сонячна активність буде на низькому рівні, але є ймовірність спалаху М-класу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 листопада

У четвер, 26 листопада, на Землі не прогнозують виникнення магнітних бур. За попередніми розрахунками, у середу геомагнітне поле перебуватиме в межах від тихого до активного рівня, не переростаючи у геомагнітний шторм.

Прогноз магнітних бур на місяць. Фото: Метеопрог

Протягом останніх 24 годин на Сонці спостерігалася дуже низька активність. За минулу добу відбулося всього три спалахи класу В, які не мають впливу на Землю.

У найближчий період сонячна активність і надалі залишатиметься низькою, однак зберігається невелика ймовірність появи спалаху М-класу.

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Сонячна активність на 26 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 6

Новини.LIVE повідомляли, що останні дні осені принесли в Україну відчутне похолодання. За прогнозами синоптиків, упродовж 25–29 листопада температура поступово знижуватиметься, місцями йтиме сніг, посилиться вітер і з'явиться ожеледиця.

Зокрема, у четвер, 26 листопада, на південному заході погода погіршиться. Ближче до вихідних опади припиняться, нічні морози посиляться до -10 °C, а в Карпатах — до -15 °C.

Водночас початок календарної зими очікується доволі м'яким. Протягом грудня можливі лише короткі хвилі холоду з нічними морозами та мокрим снігом, тож сніг до кінця року вкриє на всі області.