На Солнце произошло три вспышки класса В: прогноз магнитных бурь
Три вспышки класса В, произошедшие на Солнце за последние сутки, практически не повлияют на Землю, поэтому в четверг, 26 ноября, магнитных бурь не предвидится. Солнечная активность будет на низком уровне, но существует вероятность вспышки М-класса.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.
Магнитные бури 26 ноября
В четверг, 26 ноября, на Земле не прогнозируется возникновение магнитных бурь. По предварительным расчетам, в среду геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до активного уровня, не перерастая в геомагнитный шторм.
В течение последних 24 часов на Солнце наблюдалась очень низкая активность. За прошедшие сутки произошло всего три вспышки класса В, которые не оказывают влияния на Землю.
В ближайший период солнечная активность по-прежнему будет оставаться низкой, однако сохраняется небольшая вероятность появления вспышки М-класса.
Солнечная активность на 26 ноября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%
- Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 6
Новини.LIVE сообщали, что последние дни осени принесли в Украину ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, в период с 25 по 29 ноября температура будет постепенно снижаться, местами будет идти снег, усилится ветер и появится гололед.
В частности, в четверг, 26 ноября, на юго-западе погода ухудшится. Ближе к выходным осадки прекратятся, ночные морозы усилятся до -10 °C, а в Карпатах — до -15 °C.
В то же время начало календарной зимы ожидается довольно мягким. В течение декабря возможны лишь кратковременные похолодания с ночными морозами и мокрым снегом, поэтому к концу года снег покроет все области.