Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Три вспышки класса В, произошедшие на Солнце за последние сутки, практически не повлияют на Землю, поэтому в четверг, 26 ноября, магнитных бурь не предвидится. Солнечная активность будет на низком уровне, но существует вероятность вспышки М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури 26 ноября

В четверг, 26 ноября, на Земле не прогнозируется возникновение магнитных бурь. По предварительным расчетам, в среду геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до активного уровня, не перерастая в геомагнитный шторм.

Прогноз магнитных бурь на месяц. Фото: Метеопрог

В течение последних 24 часов на Солнце наблюдалась очень низкая активность. За прошедшие сутки произошло всего три вспышки класса В, которые не оказывают влияния на Землю.

В ближайший период солнечная активность по-прежнему будет оставаться низкой, однако сохраняется небольшая вероятность появления вспышки М-класса.

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Солнечная активность на 26 ноября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 1%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 6

Новини.LIVE сообщали, что последние дни осени принесли в Украину ощутимое похолодание. По прогнозам синоптиков, в период с 25 по 29 ноября температура будет постепенно снижаться, местами будет идти снег, усилится ветер и появится гололед.

В частности, в четверг, 26 ноября, на юго-западе погода ухудшится. Ближе к выходным осадки прекратятся, ночные морозы усилятся до -10 °C, а в Карпатах — до -15 °C.

В то же время начало календарной зимы ожидается довольно мягким. В течение декабря возможны лишь кратковременные похолодания с ночными морозами и мокрым снегом, поэтому к концу года снег покроет все области.