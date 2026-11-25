Жінки стоять під парасолями під мокрим снігом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Наприкінці листопада в Україні зберігається холодна погода, а в окремих регіонах уже можливі зимові опади. У четвер більшість областей перебуватиме під впливом поля високого атмосферного тиску, проте на південному заході країни очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 26 листопада

У четвер, 26 листопада, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У більшості областей істотних опадів не передбачається. Водночас на Закарпатті та Прикарпатті вдень можливий мокрий сніг, місцями — налипання опадів. На Одещині переважатиме дощ.

Погода в Україні 26 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-західній частині країни він змінить напрямок на південно-східний.

Якою буде температура повітря

Уночі температура повітря становитиме -7...-1°С. Удень у більшості регіонів стовпчики термометрів коливатимуться від -3...+3°С.

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Надходження холодного повітря з півночі сприятиме зниженню температури, однак хмарність стримуватиме сильніше вихолоджування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що початок грудня 2026 року в Україні може бути відносно теплим, однак упродовж місяця очікуються короткочасні похолодання. Уночі температура подекуди опускатиметься до -5…-7 °C, а опади будуть у вигляді дощу та мокрого снігу. Наприкінці місяця можливі снігопади, проте стійкий покрив утвориться не всюди.

Також за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, температура повітря поступово знижуватиметься, а в другій половині тижня нічні морози охоплять більшу частину країни. У деяких регіонах очікуються сніг, мокрий сніг і поривчастий вітер.