Женщины стоят под зонтиками под мокрым снегом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В конце ноября в Украине сохраняется холодная погода, а в отдельных регионах уже возможны зимние осадки. В четверг большинство областей будет находиться под влиянием области высокого атмосферного давления, однако на юго-западе страны ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 26 ноября

В четверг, 26 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. В большинстве областей существенных осадков не ожидается. В то же время в Закарпатье и Прикарпатье днем возможен мокрый снег, местами — налипание осадков. В Одесской области будет преобладать дождь.

Погода в Украине 26 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью 7–12 м/с. В юго-западной части страны он изменит направление на юго-восточное.

Какой будет температура воздуха

Ночью температура воздуха составит-7...-1 °С. Днём в большинстве регионов столбики термометров будут колебаться от -3...+3 °С.

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Теплее будет в Закарпатье и на юге страны, где днем ожидается +2...+7°С.

Приток холодного воздуха с севера будет способствовать понижению температуры, однако облачность будет сдерживать более сильное похолодание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что начало декабря 2026 года в Украине может быть относительно тёплым, однако в течение месяца ожидаются кратковременные похолодания. Ночью температура местами будет опускаться до -5…-7 °C, а осадки будут в виде дождя и мокрого снега. В конце месяца возможны снегопады, однако устойчивый покров образуется не везде.

Также по прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха будет постепенно снижаться, а во второй половине недели ночные морозы охватят большую часть страны. В некоторых регионах ожидаются снег, мокрый снег и порывистый ветер.