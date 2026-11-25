Люди на вулиці. Фото ілюстративне: КМДА

В Україні протягом 25–29 листопада очікується поступове похолодання, яке наприкінці тижня принесе нічні морози до -10 °C, а в Карпатах — до -15 °C. Синоптики прогнозують сніг, місцями ожеледицю та сильний вітер, однак ближче до вихідних опади переважно припиняться, а температура повітря продовжить знижуватися.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на заяву провідної фахівчині відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Оксани Скляр в ефірі День.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 25–27 листопада

У середу, 25 листопада, майже по всій країні переважатиме хмарна погода з проясненнями, місцями пройде невеликий сніг. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Температура протягом доби становитиме від -3 °C до +3 °C, на півдні вдень — до +6 °C. У Карпатах очікується від -4 °C до -9 °C.

"Вітер буде північно-західний, західний, рухатиметься зі швидкістю 7–12 метрів за секунду", — розповіла Скляр.

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Вона додала, що в більшості регіонів, крім західних областей, Житомирщини та Київщини, вдень можливі пориви вітру до 15–18 м/с.

У четвер, 26 листопада, істотних опадів не прогнозують. Лише на південному заході можливий сніг, а на Закарпатті та Одещині — дощ. Уночі температура опуститься до -2…-8 °C, удень становитиме від -3 °C до +3 °C, на крайньому півдні — до +8 °C.

У п'ятницю, 27 листопада, сніг очікується в більшості областей, крім півночі та північного заходу. На крайньому півдні переважатиме дощ. Вітер послабшає до 5–10 м/с.

Де в Україні похолодшає до -15 °C

У суботу, 28 листопада, опади переважно припиняться. Невеликий сніг можливий на Прикарпатті, а дощ — на Одещині та в Криму.

Уночі температура знизиться до -5…-10 °C, удень очікується від -5 °C до 0 °C. На крайньому півдні та Закарпатті буде тепліше — від -1 °C до +4 °C.

У неділю, 29 листопада, збережеться переважно суха погода.

"Температура повітря вночі буде 5–10 градусів морозу, в Карпатах — 10–15 градусів морозу", — зазначила представниця Укргідрометцентру.

Вдень у більшості регіонів прогнозують від -5 °C до 0 °C.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що синоптики оприлюднили попередній прогноз погоди в Україні на грудень. За оцінками фахівців, початок зими може бути відносно теплим, а дні з плюсовою температурою переважатимуть.

Також Новини.LIVE писали, що Центр прогнозування космічної погоди NOAA представив календар магнітних бур на листопад 2026 року. Також відомо, чого очікувати від кінця листопада.