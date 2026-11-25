Люди на улице. Фото иллюстративное: КГГА

В Украине в течение 25–29 ноября ожидается постепенное похолодание, которое к концу недели принесет ночные морозы до -10 °C, а в Карпатах — до -15 °C. Синоптики прогнозируют снег, местами гололедицу и сильный ветер, однако ближе к выходным осадки преимущественно прекратятся, а температура воздуха продолжит снижаться.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на заявление ведущего специалиста отдела коммуникации со СМИ Укргидрометцентра Оксаны Скляр в эфире День.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 25–27 ноября

В среду, 25 ноября, почти по всей стране будет преобладать облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Температура в течение суток составит от -3 °C до +3 °C, на юге днем — до +6 °C. В Карпатах ожидается от -4 °C до -9 °C.

"Ветер будет северо-западный, западный, со скоростью 7–12 метров в секунду", — рассказала Скляр.

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Она добавила, что в большинстве регионов, кроме западных областей, Житомирской и Киевской областей, днем возможны порывы ветра до 15–18 м/с.

В четверг, 26 ноября, существенных осадков не прогнозируют. Только на юго-западе возможен снег, а в Закарпатской и Одесской областях — дождь. Ночью температура опустится до -2…-8 °C, днем составит от -3 °C до +3 °C, на крайнем юге — до +8 °C.

В пятницу, 27 ноября, снег ожидается в большинстве областей, кроме севера и северо-запада. На крайнем юге будет преобладать дождь. Ветер ослабеет до 5–10 м/с.

Где в Украине похолодает до -15 °C

В субботу, 28 ноября, осадки преимущественно прекратятся. Небольшой снег возможен в Прикарпатье, а дождь — в Одесской области и Крыму.

Ночью температура снизится до -5…-10 °C, днем ожидается от -5 °C до 0 °C. На крайнем юге и в Закарпатье будет теплее — от -1 °C до +4 °C.

В воскресенье, 29 ноября, сохранится преимущественно сухая погода.

"Температура воздуха ночью будет 5–10 градусов мороза, в Карпатах — 10–15 градусов мороза", — отметила представительница Укргидрометцентра.

Днем в большинстве регионов прогнозируют от -5 °C до 0 °C.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что синоптики обнародовали предварительный прогноз погоды в Украине на декабрь. По оценкам специалистов, начало зимы может быть относительно теплым, а дни с плюсовой температурой будут преобладать.

Также Новини.LIVE писали, что Центр прогнозирования космической погоды NOAA представил календарь магнитных бурь на ноябрь 2026 года. Также известно, чего ожидать в конце ноября.