Кияни гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 листопада, Землю оминуть потужні магнітні бурі. За даними фахівців, геомагнітне поле залишатиметься в діапазоні від тихого до нестабільного рівня. За минулу добу на Сонці зафіксували чотири слабкі спалахи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур в Україні на 3 листопада

У вівторок, 3 листопада, магнітосфера нашої планети перебуватиме у спокійному стані. Науковці не прогнозують на сьогодні виникнення жодних суттєвих магнітних бур.

Прогноз магнітних бур в Україні з 3 по 6 листопада. Фото: Солар Метео

Протягом попередніх 24 годин загальна сонячна активність зберігалася на дуже низьких показниках. За минулу добу спеціальні прилади зафіксували на поверхні Сонця лише чотири спалахи. Усі вони належали до категорії В. Фахівці пояснюють, що такі явища вважаються слабкими, тому вони не здатні чинити сильного чи відчутного впливу на Землю.

Прогноз магнітних бур на листопад. Фото: Метеопрог

Згідно з прогнозом, сьогодні сонячна активність і надалі триматиметься на дуже низькій позначці, хоча дослідники залишають невелику ймовірність виникнення дещо потужнішого спалаху С-класу.

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Сонячна активність на 3 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 10

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вівторок, 3 листопада, в Україні втримається переважно суха погода. Дощі пройдуть лише в окремих районах на півдні, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Найтеплішу погоду синоптики фіксують на південному сході.

Утім, це тепло ненадовго. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, вже найближчими днями в Україну зайде холодний атмосферний фронт, який принесе нічні заморозки, а 6–7 листопада на більшості територій очікується перший мокрий сніг і різке похолодання.

Хоча загалом на листопад 2026 року потужних бур не обіцяють, на початку місяця прогнозують помітні збурення через мінливу сонячну активність, тому людям радять уважніше стежити за здоров'ям.