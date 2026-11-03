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Головна Новини дня Гідрометцентр спрогнозував, чи будуть дощі та сніги в Україні сьогодні

Гідрометцентр спрогнозував, чи будуть дощі та сніги в Україні сьогодні

Ua ru
3 листопада 2026 05:40
Прогноз погоди в Україні 3 листопада - де будуть дощі і сніг
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 листопада, повідомили синоптики. В цей день у більшості областей опадів не буде, але можуть пройти дощі в окремих південних регіонах і мокрий сніг у Карпатах. Найтепліше сьогодні буде на південному сході, де повітря прогріється до +15 °С.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на прогнози Українського гідрометеорологічного центру та Meteoprog.

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Погода в Украине
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 3 листопада

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей України опадів не очікується. При цьому жителі Одещини зіткнуться з дощем.

У північно-східних регіонах уночі та вранці місцями утворюватиметься туман, тож місцевим жителям доведеться обережніше керувати автомобілем.

Температура повітря вночі становила +2...+8 °C, удень буде — +5...+11 °C. На південному сході буде тепліше: вночі фіксувалося — +4...+9 °C, а вдень прогнозують — +10...+15 °C.

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Вітер буде північним, а у південній частині — північно-східним, зі швидкістю 3–8 м/с.

У Карпатах уночі опадів не прогнозували, проте вдень можливий невеликий мокрий сніг. Температура становитиме близько 0 °C.

Погода в Украине
Погода в Україні. Фото: Meteoprog

Прогноз від Meteoprog

За даними Meteoprog, найвищі температурні показники очікуються у східних і південних областях.

На Луганщині вдень прогнозують до +16 °C, на Донеччині — до +15 °C, а на Запоріжжі — близько +14 °C. У Криму повітря може прогрітися до +18 °C.

На Харківщині температура становитиме +10...+15 °C, місцями вранці можливий туман.

У центральних областях буде прохолодніше. На Черкащині очікується близько +11 °C, Кіровоградщині — +12 °C, Дніпропетровщині — +13 °C.

Найнижчі денні температури серед обласних прогнозів Meteoprog очікуються на заході: Львівщина — близько +6 °C, Волинь, Рівненщина та Тернопільщина — +7 °C.

На Одещині прогнозують невеликий дощ, місцями на півдні області — помірний, а пориви північно-східного вітру можуть сягати 9–14 м/с.

У Київській області очікується близько +6 °C уночі та +9 °C удень, без істотних опадів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перший мокрий сніг очікується вже в листопаді. Опади можливі на півночі, північному сході та в Карпатах. Місцями утвориться тимчасовий сніговий покрив завтовшки до чотирьох сантиметрів.

Також Новини.LIVE писав, що, за попередніми розрахунками, друга половина листопада буде холоднішою. Після 15-го денна температура поступово знизиться до +3…+5 °C. Наприкінці місяця вночі прогнозують до двох градусів морозу.

погода Укргідрометцентр Україна сніг дощ прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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