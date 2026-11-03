Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на вторник, 3 ноября. В этот день в большинстве областей осадков не будет, но возможны дожди в отдельных южных регионах и мокрый снег в Карпатах. Теплее всего сегодня будет на юго\u002Dвостоке, где воздух прогреется до +15 °С.\u000AОб этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Украинского гидрометеорологического центра и Meteoprog.\u000A\u000AПогода в Украине. Фото: Укргидрометцентр\u000A\u000AПрогноз погоды от Укргидрометцентра на 3 ноября\u000AПо данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. При этом жители Одесской области столкнутся с дождем.\u000AВ северо\u002Dвосточных регионах ночью и утром местами будет образовываться туман, поэтому местным жителям придется быть более осторожными за рулем.\u000AТемпература воздуха ночью составляла +2...+8 °C, днём будет — +5...+11 °C. На юго\u002Dвостоке будет теплее: ночью фиксировалось +4...+9 °C, а днем прогнозируется +10...+15 °C.\u000AВетер будет северным, а в южной части — северо\u002Dвосточным, со скоростью 3–8 м/с.\u000AВ Карпатах ночью осадков не прогнозировали, однако днём возможен небольшой мокрый снег. Температура составит около 0 °C.\u000A\u000AПогода в Украине. Фото: Meteoprog\u000A\u000AПрогноз от Meteoprog\u000AПо данным Meteoprog, самые высокие температуры ожидаются в восточных и южных областях.\u000AВ Луганской области днем прогнозируют до +16 °C, в Донецкой — до +15 °C, а в Запорожской — около +14 °C. В Крыму воздух может прогреться до +18 °C.\u000AВ Харьковской области температура составит +10...+15 °C, местами утром возможен туман.\u000AВ центральных областях будет прохладнее. В Черкасской области ожидается около +11 °C, в Кировоградской — +12 °C, в Днепропетровской — +13 °C.\u000AСамые низкие дневные температуры среди областных прогнозов Meteoprog ожидаются на западе: Львовская область — около +6 °C, Волынь, Ровенская и Тернопольская области — +7 °C.\u000AВ Одесской области прогнозируется небольшой дождь, местами на юге области — умеренный, а порывы северо\u002Dвосточного ветра могут достигать 9–14 м/с.\u000AВ Киевской области ожидается около +6 °C ночью и +9 °C днем, без значительных осадков.\u000AНапомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что первый мокрый снег ожидается уже в ноябре. Осадки возможны на севере, северо\u002Dвостоке и в Карпатах. Местами образуется временный снежный покров толщиной до четырех сантиметров.\u000AТакже Новини.LIVE писал, что, по предварительным расчетам, вторая половина ноября будет более холодной. После 15\u002Dго дневная температура постепенно снизится до +3…+5 °C. В конце месяца ночью прогнозируют до двух градусов мороза.