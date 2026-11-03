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Главная Новости дня На Солнце заметили четыре вспышки: когда начнется магнитная буря

На Солнце заметили четыре вспышки: когда начнется магнитная буря

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3 ноября 2026 11:01
Магнитные бури 3 ноября: какой прогноз на сегодня Новини.LIVE
Киевляне гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 3 ноября, Землю обойдут мощные магнитные бури. По данным специалистов, геомагнитное поле будет оставаться в диапазоне от спокойного до нестабильного уровня. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали четыре слабых вспышки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь в Украине на 3 ноября

Во вторник, 3 ноября, магнитосфера нашей планеты будет находиться в спокойном состоянии. Ученые не прогнозируют на сегодня возникновения каких-либо существенных магнитных бурь.

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Прогноз магнитных бурь в Украине с 3 по 6 ноября. Фото: Солар Метео

В течение предыдущих 24 часов общая солнечная активность оставалась на очень низком уровне. За прошедшие сутки специальные приборы зафиксировали на поверхности Солнца лишь четыре вспышки. Все они относились к категории В. Специалисты объясняют, что такие явления считаются слабыми, поэтому они не способны оказывать сильного или ощутимого влияния на Землю.

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Прогноз магнитных бурь на ноябрь. Фото: Метеопрог

Согласно прогнозу, сегодня солнечная активность по-прежнему будет оставаться на очень низком уровне, хотя исследователи допускают небольшую вероятность возникновения несколько более мощной вспышки С-класса.

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Солнечная активность на 3 ноября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 10

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 3 ноября, в Украине сохранится преимущественно сухая погода. Дожди пройдут лишь в отдельных районах на юге, а в Карпатах возможен мокрый снег. Самую тёплую погоду синоптики фиксируют на юго-востоке.

Впрочем, это тепло ненадолго. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже в ближайшие дни в Украину войдет холодный атмосферный фронт, который принесет ночные заморозки, а 6–7 ноября на большинстве территорий ожидается первый мокрый снег и резкое похолодание.

Хотя в целом на ноябрь 2026 года сильных бурь не предвидится, в начале месяца прогнозируются заметные погодные возмущения из-за переменчивой солнечной активности, поэтому людям рекомендуют внимательнее следить за здоровьем.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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