На Солнце заметили четыре вспышки: когда начнется магнитная буря
Во вторник, 3 ноября, Землю обойдут мощные магнитные бури. По данным специалистов, геомагнитное поле будет оставаться в диапазоне от спокойного до нестабильного уровня. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали четыре слабых вспышки.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь в Украине на 3 ноября
Во вторник, 3 ноября, магнитосфера нашей планеты будет находиться в спокойном состоянии. Ученые не прогнозируют на сегодня возникновения каких-либо существенных магнитных бурь.
В течение предыдущих 24 часов общая солнечная активность оставалась на очень низком уровне. За прошедшие сутки специальные приборы зафиксировали на поверхности Солнца лишь четыре вспышки. Все они относились к категории В. Специалисты объясняют, что такие явления считаются слабыми, поэтому они не способны оказывать сильного или ощутимого влияния на Землю.
Согласно прогнозу, сегодня солнечная активность по-прежнему будет оставаться на очень низком уровне, хотя исследователи допускают небольшую вероятность возникновения несколько более мощной вспышки С-класса.
Солнечная активность на 3 ноября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 10
Ранее Новини.LIVE сообщали, что во вторник, 3 ноября, в Украине сохранится преимущественно сухая погода. Дожди пройдут лишь в отдельных районах на юге, а в Карпатах возможен мокрый снег. Самую тёплую погоду синоптики фиксируют на юго-востоке.
Впрочем, это тепло ненадолго. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже в ближайшие дни в Украину войдет холодный атмосферный фронт, который принесет ночные заморозки, а 6–7 ноября на большинстве территорий ожидается первый мокрый снег и резкое похолодание.
Хотя в целом на ноябрь 2026 года сильных бурь не предвидится, в начале месяца прогнозируются заметные погодные возмущения из-за переменчивой солнечной активности, поэтому людям рекомендуют внимательнее следить за здоровьем.