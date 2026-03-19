Головна Новини дня На Львівщині і Полтавщині викрили російських шпигунів

На Львівщині і Полтавщині викрили російських шпигунів

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 15:01
На Львівщині і Полтавщині викрили російських шпигунів
Затримання підозрюваних. Фото ілюстративне: СБУ

У Львівській та Полтавській областях завершили розслідування щодо трьох людей, яких обвинувачують у зборі та поширенні інформації про Збройні сили України. За даними Служби безпеки України, одна з фігуранток передавала дані через знайомого у Краснодарі, а двоє інших розміщували геолокації в Viber-групах.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

Одна зі справ стосується громадянки однієї з країн Центральної Азії, яку затримали на Львівщині у серпні 2025 року. За версією слідства, вона збирала відомості про місця розташування та переміщення Сил оборони, а для фіксації даних використовувала відеореєстратор, встановлений за лобовим склом власного автомобіля.

У СБУ стверджують, що спочатку жінка вела спостереження у Києві, а потім перебралася на захід України. Зібрану інформацію вона, за матеріалами справи, надсилала через месенджер своєму знайомому з Краснодара, який працює на російські спецслужби. Обвинувальний акт щодо неї вже скерували до суду.

Ще двох фігурантів судитимуть у Полтавській області. Слідство вважає, що вони поширювали координати блокпостів у регіоні та передавали закриту інформацію про геолокації Сил оборони через Viber-групи, які самі ж створили й адміністрували.

Обох чоловіків співробітники СБУ затримали наприкінці січня цього року. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт також направили до суду.

За даними спецслужби, затриманим інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України. Це поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також незаконне збирання та поширення конфіденційної інформації про особу.

Окрім того, працівники СБУ регулярно проводять безпекові заходи для захисту від терактів. Так нещодавно в Дніпрі викрили дівчину, яка за гроші погодилась організувати теракт.

Також у Рівному затримали чоловіка, який хотів підкинути бомбу у смітник біля кафе в центрі міста.

Раніше в СБУ повідомляли про спробу замаху на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. У теракті намагався допомогти український військовослужбовець, якого завербували російські спецслужби.

СБУ стеження шпигунство Львівська область Полтавська область
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
