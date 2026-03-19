Главная Новости дня На Львовщине и Полтавщине разоблачили российских шпионов

На Львовщине и Полтавщине разоблачили российских шпионов

Дата публикации 19 марта 2026 15:01
На Львовщине и Полтавщине разоблачили российских шпионов
Задержание подозреваемых. Фото иллюстративное: СБУ

Во Львовской и Полтавской областях завершили расследование в отношении трех человек, которых обвиняют в сборе и распространении информации о Вооруженных силах Украины. По данным Службы безопасности Украины, одна из фигуранток передавала данные через знакомого в Краснодаре, а двое других размещали геолокации в Viber-группах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

Одно из дел касается гражданки одной из стран Центральной Азии, которую задержали на Львовщине в августе 2025 года. По версии следствия, она собирала сведения о местах расположения и перемещения Сил обороны, а для фиксации данных использовала видеорегистратор, установленный за лобовым стеклом собственного автомобиля.

В СБУ утверждают, что сначала женщина вела наблюдение в Киеве, а затем перебралась на запад Украины. Собранную информацию она, по материалам дела, отправляла через мессенджер своему знакомому из Краснодара, который работает на российские спецслужбы. Обвинительный акт в отношении нее уже направили в суд.

Еще двух фигурантов будут судить в Полтавской области. Следствие считает, что они распространяли координаты блокпостов в регионе и передавали закрытую информацию о геолокации Сил обороны через Viber-группы, которые сами же создали и администрировали.

Обоих мужчин сотрудники СБУ задержали в конце января этого года. После завершения досудебного расследования обвинительный акт также направили в суд.

По данным спецслужбы, задержанным инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины. Это распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконный сбор и распространение конфиденциальной информации о лице.

Кроме того, работники СБУ регулярно проводят мероприятия по безопасности для защиты от терактов. Так недавно в Днепре разоблачили девушку, которая за деньги согласилась организовать теракт.

Также в Ровно задержали мужчину, который хотел подбросить бомбу в мусорник возле кафе в центре города.

Ранее в СБУ сообщали о попытке покушения на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого. В теракте пытался помочь украинский военнослужащий, которого завербовали российские спецслужбы.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
