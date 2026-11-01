Евакуація українців з Херсонщини. Фото ілюстративне: khpg.org

Під час п'ятиденного режиму припинення вогню зі Станіславської громади Херсонської області вдалося евакуювати 17 людей, серед яких багатодітна родина з трьома дітьми. При цьому в небезпечній "червоній зоні" залишаються близько 350 місцевих жителів, які живуть без електроенергії та газопостачання, а через постійні російські обстріли не можуть отримувати необхідну допомогу в повному обсязі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Із небезпечної громади евакуювали родину з дітьми

Начальник Станіславської сільської військової адміністрації Олександр Бабуцький розповів, що серед евакуйованих була родина із шести людей, у якій виховують дев'ятирічну дівчинку та двох хлопчиків віком півтора й 12 років.

До вивезення сім'ї залучили ювенальну поліцію та службу у справах дітей.

"Батьки вважали, що можна залишатися з дітьми в "червоній зоні". Але, слава Богу, їх евакуювали. Зараз вони перебувають у безпеці", — зазначив Бабуцький.

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Раніше людей із небезпечних населених пунктів переважно вивозили вночі через загрозу російських FPV-дронів. Однак під час перемир'я представники адміністрації змогли відвідати ці території вдень.

"Це жах. Крізь асфальт поріс бур'янами, більшість будинків пошкоджені, зруйнованих дуже багато", — розповів посадовець.

Бабуцький також повідомив про випадки мародерства в покинутих будинках і закликав постраждалих звертатися до правоохоронців.

У "червоній зоні" залишаються сотні людей

За словами Бабуцького, близько 350 жителів громади досі відмовляються залишати свої домівки, попри відсутність електроенергії та газопостачання.

Через критичні пошкодження інфраструктури аварійні служби, ймовірно, не зможуть відновити комунікації до завершення бойових дій.

Посадовець відзначив, що під час перемир'я місцевим жителям передавали гуманітарну допомогу, зокрема ковдри, термоси, теплі шкарпетки, спальні мішки та необхідні речі.

"Ми, наскільки могли, надавали пакети допомоги, ковдри, термоси, теплі шкарпетки, спальні мішки. Але це мізер. Всіх забезпечити не можуть ні ми, ні благодійники", — наголосив начальник СВА.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські війська можуть посилити обстріли Херсонщини після завершення тимчасового перемир'я. За словами заступника голови Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, окупанти накопичили в регіоні зброю, боєприпаси та посилили свої підрозділи. Посадовець закликав жителів розглянути можливість евакуації.

Також Новини.LIVE писав, що евакуйовані жителі Олешок розповіли про голод, нестачу палива та втрату житла під час російської окупації. За словами місцевих мешканців, через відсутність необхідних ресурсів їм доводилося готувати їжу на дровах та економити продукти. Деякі громадяни втратили будинки й квартири внаслідок пожеж, залишившись без майна та особистих речей.