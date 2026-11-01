Эвакуация украинцев из Херсонской области. Фото иллюстративное: khpg.org

Во время пятидневного режима прекращения огня из Станиславской общины Херсонской области удалось эвакуировать 17 человек, среди которых многодетная семья с тремя детьми. При этом в опасной "красной зоне" остаются около 350 местных жителей, которые живут без электроэнергии и газоснабжения, а из-за постоянных российских обстрелов не могут получать необходимую помощь в полном объеме.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Из опасной общины эвакуировали семью с детьми

Начальник Станиславской сельской военной администрации Александр Бабуцкий рассказал, что среди эвакуированных была семья из шести человек, в которой воспитывают девятилетнюю девочку и двух мальчиков в возрасте полутора и 12 лет.

К эвакуации семьи привлекли ювенальную полицию и службу по делам детей.

"Родители считали, что можно оставаться с детьми в "красной зоне". Но, слава Богу, их эвакуировали. Сейчас они находятся в безопасности", — отметил Бабуцкий.

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Ранее людей из опасных населенных пунктов преимущественно вывозили ночью из-за угрозы российских FPV-дронов. Однако во время перемирия представители администрации смогли посетить эти территории днем.

"Это ужас. Сквозь асфальт проросли сорняки, большинство домов повреждены, разрушенных очень много", — рассказал чиновник.

Бабуцкий также сообщил о случаях мародерства в заброшенных домах и призвал пострадавших обращаться к правоохранителям.

В "красной зоне" остаются сотни людей

По словам Бабуцкого, около 350 жителей общины до сих пор отказываются покидать свои дома, несмотря на отсутствие электроэнергии и газоснабжения.

Из-за критических повреждений инфраструктуры аварийные службы, вероятно, не смогут восстановить коммуникации до завершения боевых действий.

Чиновник отметил, что во время перемирия местным жителям передавали гуманитарную помощь, в частности одеяла, термосы, теплые носки, спальные мешки и необходимые вещи.

"Мы, насколько могли, предоставляли пакеты помощи, одеяла, термосы, теплые носки, спальные мешки. Но это мизер. Обеспечить всех не можем ни мы, ни благотворители", — подчеркнул начальник СВА.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские войска могут усилить обстрелы Херсонской области после завершения временного перемирия. По словам заместителя главы Херсонской ОВА Александра Толоконникова, оккупанты накопили в регионе оружие, боеприпасы и усилили свои подразделения. Чиновник призвал жителей рассмотреть возможность эвакуации.

Также Новини.LIVE писал, что эвакуированные жители Алешек рассказали о голоде, нехватке топлива и потере жилья во время российской оккупации. По словам местных жителей, из-за отсутствия необходимых ресурсов им приходилось готовить еду на дровах и экономить продукты. Некоторые граждане потеряли дома и квартиры в результате пожаров, оставшись без имущества и личных вещей.