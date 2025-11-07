Tomahawk Україні — на якому етапі переговори

Посол України у США Ольга Стефанішина. Фото: facebook/olga.kravets

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що її країна веде "позитивні" переговори щодо купівлі ракет Tomahawk та іншої зброї великої дальності. Над збільшенням доступних фінансових ресурсів працюють багато делегацій.

Про це пише Bloomberg.

Передача ракет Tomahawk Україні

"Обговорення ще тривають, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання більших військових можливостей у США", — сказала Стефанішина після заяв Трампа, що він не розглядає можливості передачі ракет.

За її словами, це не лише Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальньої та ближньої дії. Пані посол наголосила, що переговори зараз "на позитивному рівні".

Також Ольга Стефанішина прокоментувала атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Вона наголосила, що це "важкий період для України".

Дипломатка зазначила, що зараз наша країна працює над тим, аби отримати "більше засобів протиповітряної оборони".

"Будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйматися як щось, що дає їм зелене світло для нарощування своїх можливостей", — підкреслила пані посол.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що поки не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Однак він додав, що може змінити свою думку.

Водночас експрацівник СБУ наголосив, що отримання цих ракет свідчить про практичну інтеграцію української армії у логістичну та оперативну систему НАТО.