Ягун пояснив значення для передачі та застосування Tomahawk для ЗСУ

Запуск ракети Tomahawk. Фото: REUTERS/ВМС США

Надходження до Збройних сил України крилатих ракет Tomahawk свідчить про практичну інтеграцію української армії у логістичну та оперативну систему НАТО. Поява цієї зброї на озброєнні має статус одного з маркерів такого переходу, однак не відкриває шлях до скасування наявних обмежень щодо тактичної ядерної зброї.

Таку думку висловив колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Ягун зауважив, що приймання складніших класів техніки, зокрема літаків типу F-35, наразі ускладнений через відсутність відповідної інфраструктури на українських аеродромах.

Водночас він наголосив: наявність Tomahawk означає, що Україна вже досягла технічних параметрів, якими володіють інші армії НАТО, і фактично інтегрувалася в систему їхнього матеріально-технічного забезпечення.

Ексочільник СБУ додав, що українські військові мають навчитися приймати та експлуатувати ці ракети, сформувати фахівців для їхнього застосування та поширити отримані знання по підрозділах.

"Тобто ми вже фактично повністю інтегрувалися в їхню систему забезпечення, тому що "Томагавки" є на озброєнні не тільки Сполучених Штатів, а й інших країн. От і все. Ми в крайньому випадку будемо орієнтуватися, що це за ракети, як їх використовувати, де застосовувати. У нас будуть фахівці, які готові будуть їх приймати і масштабувати свої знання на інші підрозділи", — додав експосадовець.

Наостанок він зазначив, що отримання Tomahawk не означає автоматичного зняття всіх технічних чи політичних табу, але робить Україну ближчою до стандартів натовських армій і відкриває можливості для подальшого розвитку спроможностей ЗСУ.

Нагадаємо, у Пентагоні США схвалили передачу Україні ракет Tomahawk. Водночас президент США Дональд Трамп досі не схвалив таке рішення.