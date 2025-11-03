Ягун объяснил значение для передачи и применения Tomahawk для ВСУ

Запуск ракеты Tomahawk. Фото: REUTERS/ВМС США

Поступление в Вооруженные силы Украины крылатых ракет Tomahawk свидетельствует о практической интеграции украинской армии в логистическую и оперативную систему НАТО. Появление этого оружия на вооружении имеет статус одного из маркеров такого перехода, однако не открывает путь к отмене существующих ограничений по тактическому ядерному оружию.

Такое мнение высказал бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире программы "Ранок.LIVE".

Ягун отметил, что прием сложных классов техники, в частности самолетов типа F-35, пока затруднен из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры на украинских аэродромах.

В то же время он отметил: наличие Tomahawk означает, что Украина уже достигла технических параметров, которыми обладают другие армии НАТО, и фактически интегрировалась в систему их материально-технического обеспечения.

Экс-глава СБУ добавил, что украинские военные должны научиться принимать и эксплуатировать эти ракеты, сформировать специалистов для их применения и распространить полученные знания по подразделениям.

"То есть мы уже фактически полностью интегрировались в их систему обеспечения, потому что "Томагавки" есть на вооружении не только Соединенных Штатов, но и других стран. Вот и все. Мы в крайнем случае будем ориентироваться, что это за ракеты, как их использовать, где применять. У нас будут специалисты, которые готовы будут их принимать и масштабировать свои знания на другие подразделения", — добавил экс-чиновник.

Напоследок он отметил, что получение Tomahawk не означает автоматического снятия всех технических или политических табу, но делает Украину ближе к стандартам натовских армий и открывает возможности для дальнейшего развития возможностей ВСУ.

Напомним, в Пентагоне США одобрили передачу Украине ракет Tomahawk. В то же время президент США Дональд Трамп до сих пор не одобрил такое решение.