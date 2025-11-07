Видео
На каком этапе передача Tomahawk Украине — ответ Стефанишиной

На каком этапе передача Tomahawk Украине — ответ Стефанишиной

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 07:48
обновлено: 07:54
Tomahawk Украине — на каком этапе переговоры
Посол Украины в США Ольга Стефанишина. Фото: facebook/olga.kravets

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет "позитивные" переговоры о покупке ракет Tomahawk и другого оружия большой дальности. Над увеличением доступных финансовых ресурсов работают многие делегации.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Передача ракет Tomahawk Украине

"Обсуждения еще продолжаются, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения больших военных возможностей в США", — сказала Стефанишина после заявлений Трампа, что он не рассматривает возможности передачи ракет.

По ее словам, это не только Tomahawk, но и различные типы других ракет дальнего и ближнего действия. Посол подчеркнула, что переговоры сейчас "на положительном уровне".

Также Ольга Стефанишина прокомментировала атаки РФ на энергетическую инфраструктуру. Она отметила, что это "тяжелый период для Украины".

Дипломат отметила, что сейчас наша страна работает над тем, чтобы получить "больше средств противовоздушной обороны".

"Любой отказ оказать давление на Россию будет восприниматься как что-то, что дает им зеленый свет для наращивания своих возможностей", — подчеркнула посол.

Напомним, ранее Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Однако он добавил, что может изменить свое мнение.

В то же время экс-сотрудник СБУ отметил, что получение этих ракет свидетельствует о практической интеграции украинской армии в логистическую и оперативную систему НАТО.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
