Робота енергетика. Фото: ДТЕК

На Дніпропетровщині після російської атаки триває ліквідація наслідків. Фахівцям вдалося за ніч частково відновити електропостачання. Поки ремонтні бригади продовжують роботу під загрозою нових ударів, критична інфраструктура з водопостачання та водовідведення функціонує завдяки заживленню від генераторів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Нічна ліквідація наслідків та заживлення осель в Дніпрі

Робота з відновлення пошкоджених ворожими ударами електромереж у Дніпропетровській області не припинялася ні на хвилину протягом усієї ночі. Завдяки безперервним зусиллям ремонтних бригад частині знеструмлених споживачів уже змогли повернути електроенергію. Наразі всі відновлювальні заходи на об'єктах активно тривають.

Унаслідок перебоїв з електрикою довелося застосувати альтернативні джерела живлення для забезпечення базових потреб населення області. На цю мить системи водовідведення та водопостачання повністю переведені на роботу від генераторів, що дозволяє підтримувати їхнє функціонування попри пошкодження основних мереж.

Тих мешканців Дніпропетровщини, у чиїх оселях уже з'явилося світло після нічних ремонтів, наполегливо просять дотримуватися правил розумного споживання.

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Фахівці закликають уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів і вмикати їх виключно по черзі. Такий підхід критично важливий для того, щоб не створювати надмірних стрибків напруги та зменшити загальне навантаження на ослаблену енергомережу.

Новини.LIVE інформували, що увечері 29 жовтня російські війська завдали чергової серії ударів по Дніпру. Один із безпілотників поцілив у гуртожиток профтехучилища, через що на верхньому поверсі спалахнули кімнати. Крім того, окупанти вдарили дроном по залізничному вокзалу. Дрон упав просто на перон поруч із пасажирським потягом та електричкою та забрав життя 13 осіб.

Через масовану повітряну атаку місто та навколишні населені пункти сотні тисяч людей залишилися без світла. Енергетики досі відновлюють електропостачання.