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Главная Новости дня В Днепропетровской области частично подали электрику после атаки РФ

В Днепропетровской области частично подали электрику после атаки РФ

Ua ru
30 октября 2026 07:27
Масштабный блэкаут в Днепропетровской области: потребителям частично восстановили электроснабжение ДТЭК
Работа энергетика. Фото: ДТЭК

В Днепропетровской области после российской атаки продолжается ликвидация последствий. Специалистам удалось за ночь частично восстановить электроснабжение. Пока ремонтные бригады продолжают работу под угрозой новых ударов, критически важная инфраструктура водоснабжения и водоотведения функционирует за счет питания от генераторов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Ночная ликвидация последствий и восстановление электроснабжения домов в Днепре

Работа по восстановлению поврежденных вражескими ударами электросетей в Днепропетровской области не прекращалась ни на минуту в течение всей ночи. Благодаря непрерывным усилиям ремонтных бригад части обесточенных потребителей уже смогли вернуть электроэнергию. В настоящее время все восстановительные работы на объектах активно продолжаются.

Вследствие перебоев с электричеством пришлось задействовать альтернативные источники питания для обеспечения базовых потребностей населения области. На данный момент системы водоотведения и водоснабжения полностью переведены на работу от генераторов, что позволяет поддерживать их функционирование, несмотря на повреждение основных сетей.

Тех жителей Днепропетровской области, в домах которых уже появился свет после ночных ремонтных работ, настоятельно просят соблюдать правила разумного потребления.

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Специалисты призывают избегать одновременного использования нескольких мощных электроприборов и включать их исключительно по очереди. Такой подход крайне важен для того, чтобы не создавать чрезмерных скачков напряжения и снизить общую нагрузку на ослабленную энергосеть.

Новини.LIVE сообщали, что вечером 29 октября российские войска нанесли очередную серию ударов по Днепру. Один из беспилотников попал в общежитие профтехучилища, из-за чего на верхнем этаже загорелись комнаты. Кроме того, оккупанты нанесли удар дроном по железнодорожному вокзалу. Дрон упал прямо на перрон рядом с пассажирским поездом и электричкой и унес жизни 13 человек.

Из-за массированной воздушной атаки в городе и прилегающих населенных пунктах сотни тысяч людей остались без света. Энергетики до сих пор восстанавливают электроснабжение.

электроэнергия Днепр Днепропетровская область энергетика отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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