Зеленський зустрівся з лідерами ЄС та НАТО — про що йшлося на зустрічі

Зеленський зна зустрічі з європейськими лідерами. Фото: Кадр з відео

Український президент узгодив позиції з топпосадовцями Заходу: говорили про американських партнерів та російські репарації. Володимир Зеленський назвав розмову, на якій були присутні генсек НАТО Марк Рютте, новий президент Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, "хорошою і продуктивною".

Про це Зеленський написав у себе в Телеграм.

Дипломатія і фактор США

Головна тема — дипломатичний фронт. Зеленський поінформував партнерів про поточну ситуацію. Окремо й детально розібрали роботу зі Сполученими Штатами. Лідери обговорювали конкретні кроки, які необхідні для досягнення реального миру. Йшлося і про посилення стійкості України в умовах війни.

Гроші та безпека

Не оминули й фінансові питання. На столі переговорів були ініціатива PURL та репараційний кредит (кошти, які мають погашатися коштом заморожених російських активів). Також лідери торкнулися теми безпекових гарантій. Зеленський наголосив: по всіх пунктах є повне порозуміння. Позиції скоординували. Україна та її європейські союзники діють узгоджено.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що питання передачі будь-яких українських територій не розглядається. У цьому пункті мирного плану США поки що не було досягнуто компромісу.

А єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що ЄС необхідно розробляти та просувати окремий мирний план щодо закінчення війни в Україні.