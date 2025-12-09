Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мир, гроші та гарантії — Зеленський про переговори з ЄС і НАТО

Мир, гроші та гарантії — Зеленський про переговори з ЄС і НАТО

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 00:49
Зеленський зустрівся з лідерами ЄС та НАТО — про що йшлося на зустрічі
Зеленський зна зустрічі з європейськими лідерами. Фото: Кадр з відео

Український президент узгодив позиції з топпосадовцями Заходу: говорили про американських партнерів та російські репарації. Володимир Зеленський назвав розмову, на якій були присутні генсек НАТО Марк Рютте, новий президент Євроради Антоніу Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, "хорошою і продуктивною". 

Про це Зеленський написав у себе в Телеграм

Реклама
Читайте також:

Дипломатія і фактор США

Головна тема — дипломатичний фронт. Зеленський поінформував партнерів про поточну ситуацію. Окремо й детально розібрали роботу зі Сполученими Штатами. Лідери обговорювали конкретні кроки, які необхідні для досягнення реального миру. Йшлося і про посилення стійкості України в умовах війни.

Гроші та безпека

Не оминули й фінансові питання. На столі переговорів були ініціатива PURL та репараційний кредит (кошти, які мають погашатися коштом заморожених російських активів). Також лідери торкнулися теми безпекових гарантій. Зеленський наголосив: по всіх пунктах є повне порозуміння. Позиції скоординували. Україна та її європейські союзники діють узгоджено.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що питання передачі будь-яких українських територій не розглядається. У цьому пункті мирного плану США поки що не було досягнуто компромісу.

А єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що ЄС необхідно розробляти та просувати окремий мирний план щодо закінчення війни в Україні.

Володимир Зеленський Європейський союз НАТО переговори війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації