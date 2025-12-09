Зеленский встретился с лидерами ЕС и НАТО — о чем шла речь на встрече

Зеленский зна встречи с европейскими лидерами. Фото: Кадр из видео

Украинский президент согласовал позиции с топ-чиновниками Запада: говорили об американских партнерах и российских репарациях. Владимир Зеленский назвал разговор, на котором присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, новый президент Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "хорошим и продуктивным".

Об этом Зеленский написал у себя в Телеграм.

Дипломатия и фактор США

Главная тема - дипломатический фронт. Зеленский проинформировал партнеров о текущей ситуации. Отдельно и подробно разобрали работу с Соединенными Штатами. Лидеры обсуждали конкретные шаги, которые необходимы для достижения реального мира. Речь шла и об усилении устойчивости Украины в условиях войны.

Деньги и безопасность

Не обошли стороной и финансовые вопросы. На столе переговоров были инициатива PURL и репарационный кредит (средства, которые должны погашаться за счет замороженных российских активов). Также лидеры затронули тему гарантий безопасности. Зеленский отметил: по всем пунктам есть полное взаимопонимание. Позиции скоординировали. Украина и ее европейские союзники действуют согласованно.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи каких-либо украинских территорий не рассматривается. В этом пункте мирного плана США пока не был достигнут компромисс.

А еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявлял, что ЕС необходимо разрабатывать и продвигать отдельный мирный план по окончанию войны в Украине.