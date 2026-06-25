Мерц оголосив про створення європейського фонду для відбудови України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Іванна Чайка редактор політичних новин

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про створення нової ініціативи щодо відбудови України. За його словами, Німеччина, Польща, Італія та Франція започаткували спільний європейський флагманський фонд. Він має залучити масштабні приватні інвестиції у стратегічно важливі галузі української економіки.

Про це Мерц заявив на Конференції з питань відновлення України, яка відбувається за спільної організації Польщі та України, передає Новини.LIVE.

Німеччина, Польща, Франція та Італія залучатимуть приватний капітал для відбудови України

Мерц повідомив, що ідею створення такого механізму вперше представили під час торішньої конференції в Римі, а тепер її вдалося реалізувати спільними зусиллями Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

"У Римі ми запропонували ідею Європейського флагманського фонду для відновлення України. Сьогодні ми виконуємо те, що тоді пообіцяли. Фонд створюють Німеччина, Польща, Італія та Франція. Ми хочемо мобілізувати значні приватні інвестиції у стратегічні сектори України", — сказав канцлер.

Водночас він наголосив, що жодне відновлення неможливе без надійних безпекових гарантій.

"Безпека є основою всього. Відбудова, відновлення та розвиток можливі лише тоді, коли існує довгострокова безпека", — заявив Мерц.

За його словами, саме тому Німеччина продовжує військову підтримку України та постачання сучасних систем протиповітряної оборони.

"Наша військова підтримка України залишається непохитною. Ми й надалі постачаємо сучасні системи протиповітряної оборони, які допомагають захищати українські міста та критично важливу інфраструктуру від російських атак", — наголосив він.

Окремо канцлер відзначив розвиток співпраці між українськими та німецькими оборонними підприємствами.

"Ми бачимо, як з'являються нові німецько-українські спільні підприємства, що відіграють важливу роль у створенні інноваційних технологій. Посилюючи безпеку України, ми зміцнюємо й безпеку всієї Європи", — зазначив Мерц.

Під час виступу він також звернувся до Кремля із закликом припинити бойові дії.

"Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: настав час розпочати переговори, заморозити лінію фронту та покласти край вбивствам", — підсумував канцлер.

Як писали Новини.LIVE, під час виступу на Конференції з питань відновлення України про допомогу партнерів говорив і прем’єр Польщі Дональд Туск. За його словами, до відбудови України після завершення війни готові спільно долучитися всі країни Європи. Також він назвав символічним проведення конференції у Гданську, адже місто було повністю зруйноване.

Україну на Конференції очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, перед українською командою в Польщі стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей.