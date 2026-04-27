Масштабний наступ росіян на фронті: у ВР розкрили стан армії

Російські війська.

Російська армія наразі не має достатньої кількості резервів для проведення більш масштабних наступальних операцій на фронті, ніж ті, що спостерігалися минулого року. Як пояснив секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко, попри погодні умови, які сприяють активності весною та влітку, ресурс ворога обмежений спробами вийти на адмінкордони Донбасу.

Про це Роман Костенко ексклюзивно повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Росіяни не можуть провести масштабний наступ через брак резерву

Попри відсутність стратегічних резервів, окупанти намагаються маневрувати та розтягувати українську оборону на Сумському та Запорізькому напрямках. Роман Костенко наголосив, що головним завданням для ЗСУ залишається нанесення ворогу максимальних втрат при мінімальних територіальних здобутках агресора, який продовжує концентрувати основні сили в Донецькій області.

Він зазначив, що для серйозних проривів потрібні великі свіжі сили, яких у ворога зараз не більше, ніж було торік. Як приклад він навів статистику минулого року, коли ціною сотень тисяч життів своїх солдатів росіяни змогли захопити лише 16% Донецької області.

Основними цілями загарбників залишаються адміністративні межі Донеччини та Луганщини, де зараз зосереджені найбільш боєздатні українські підрозділи та ресурси.

"Ворог намагається нас через це розтягнути десь на Сумах, десь на Запорізькому напрямку, але все рівно в нього основні зусилля йдуть на Донецьку область. Тому ми це розуміємо і тому тримаємо там фронт", — зауважив Костенко.

Новини.LIVE повідомляли, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив про рівень втрат російських військ. Він стверджує, що російська армія щомісячно втрачає до 35 тисяч військових.

Також Роман Костенко повідомив, де ЗСУ вдається брати ініціативу над ворогом. Він зазначив, що вони зазнають великих втрат.

Окремо речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі День.LIVE повідомляв, що російські війська призупинили активність на фронті. Проте, посилилися штурми на інших напрямках.