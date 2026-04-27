Масштабное наступление россиян на фронте: в ВР раскрыли состояние армии

Российская армия пока не имеет достаточного количества резервов для проведения более масштабных наступательных операций на фронте, чем те, что наблюдались в прошлом году. Как пояснил секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, несмотря на погодные условия, которые способствуют активности весной и летом, ресурс врага ограничен попытками выйти на админграницы Донбасса.

Об этом Роман Костенко эксклюзивно сообщил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Несмотря на отсутствие стратегических резервов, оккупанты пытаются маневрировать и растягивать украинскую оборону на Сумском и Запорожском направлениях. Роман Костенко отметил, что главной задачей для ВСУ остается нанесение врагу максимальных потерь при минимальных территориальных достижениях агрессора, который продолжает концентрировать основные силы в Донецкой области.

Он отметил, что для серьезных прорывов нужны большие свежие силы, которых у врага сейчас не больше, чем было в прошлом году. В качестве примера он привел статистику прошлого года, когда ценой сотен тысяч жизней своих солдат россияне смогли захватить лишь 16% Донецкой области.

Основными целями захватчиков остаются административные границы Донецкой и Луганской областей, где сейчас сосредоточены наиболее боеспособные украинские подразделения и ресурсы.

"Враг пытается нас из-за этого растянуть где-то на Сумах, где-то на Запорожском направлении, но все равно у него основные усилия идут на Донецкую область. Поэтому мы это понимаем и поэтому держим там фронт", — отметил Костенко.

