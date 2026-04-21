Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Масована атака на Україну: ППО збила 116 дронів та одну ракету

Масована атака на Україну: ППО збила 116 дронів та одну ракету

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 10:52
Бійці мобільної вогневої групи ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У ніч на 21 квітня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на територію України, запустивши понад 140 ударних безпілотників та балістичні ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити 116 ворожих дронів та одну ракету.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 21 квітня

Починаючи з вечора 20 квітня та протягом усієї ночі на 21 квітня Україна перебувала під масованим повітряним ударом російських військ. За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував змішану тактику.

Для атаки ворог застосував дві балістичні ракети типу "Іскандер-М", які були запущені з території Курської області Росії. Окрім цього, окупанти випустили 143 ударні безпілотники. З них близько 80 складали апарати типу Shahed, тоді як решта — це дрони "Гербера", "Італмас" та інші невстановлені моделі.

Пуски безпілотників-камікадзе здійснювалися з російських міст: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій — аеродрому Гвардійське в Криму та з Донеччини.

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми даними станом на 09:00 ранку, українським захисникам вдалося збити або подавити засобами РЕБ одну ракету та 116 ворожих безпілотників. Бойова робота успішно велася у північних, південних та східних регіонах країни.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що уникнути руйнувань повністю не вдалося. Було зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 17 різних локаціях.

Як писали раніше Новини.LIVE, за вчорашню добу російські війська застосували 142 дрони. Ракети натомість не застосовували.

Тим часом експерти прокоментували, коли Україна зможе повноцінну розгорнути свою модель ППО. Зокрема, цьогоріч уже можливий випуск першого екземпляру, але для серійного виробництва потрібен час.

Крім того у понеділок, 21 квітня, стало відомо, що росіяни здійснили дронову атаку на радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова. 

обстріли ППО дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації