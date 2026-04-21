Масована атака на Україну: ППО збила 116 дронів та одну ракету

Бійці мобільної вогневої групи ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У ніч на 21 квітня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на територію України, запустивши понад 140 ударних безпілотників та балістичні ракети. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити 116 ворожих дронів та одну ракету.

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 21 квітня

Починаючи з вечора 20 квітня та протягом усієї ночі на 21 квітня Україна перебувала під масованим повітряним ударом російських військ. За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, противник застосував змішану тактику.

Для атаки ворог застосував дві балістичні ракети типу "Іскандер-М", які були запущені з території Курської області Росії. Окрім цього, окупанти випустили 143 ударні безпілотники. З них близько 80 складали апарати типу Shahed, тоді як решта — це дрони "Гербера", "Італмас" та інші невстановлені моделі.

Пуски безпілотників-камікадзе здійснювалися з російських міст: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій — аеродрому Гвардійське в Криму та з Донеччини.

Статистика збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми даними станом на 09:00 ранку, українським захисникам вдалося збити або подавити засобами РЕБ одну ракету та 116 ворожих безпілотників. Бойова робота успішно велася у північних, південних та східних регіонах країни.

Водночас у Повітряних силах повідомили, що уникнути руйнувань повністю не вдалося. Було зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 17 різних локаціях.

Як писали раніше Новини.LIVE, за вчорашню добу російські війська застосували 142 дрони. Ракети натомість не застосовували.

Тим часом експерти прокоментували, коли Україна зможе повноцінну розгорнути свою модель ППО. Зокрема, цьогоріч уже можливий випуск першого екземпляру, але для серійного виробництва потрібен час.

Крім того у понеділок, 21 квітня, стало відомо, що росіяни здійснили дронову атаку на радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова.