Массированная атака на Украину: ПВО сбила 116 дронов и одну ракету

Бойцы мобильной огневой группы ВСУ. Фото: Сухопутные войска ВСУ

В ночь на 21 апреля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на территорию Украины, запустив более 140 ударных беспилотников и баллистические ракеты. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 116 вражеских дронов и одну ракету.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 21 апреля

Начиная с вечера 20 апреля и в течение всей ночи на 21 апреля Украина находилась под массированным воздушным ударом российских войск. По официальным данным Воздушных сил ВСУ, противник применил смешанную тактику.

Для атаки враг применил две баллистические ракеты типа "Искандер-М", которые были запущены с территории Курской области России. Кроме этого, оккупанты выпустили 143 ударных беспилотника. Из них около 80 составляли аппараты типа Shahed, тогда как остальные - это дроны "Гербера", "Италмас" и другие неустановленные модели.

Пуски беспилотников-камикадзе осуществлялись из российских городов: Курск, Брянск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий - аэродрома Гвардейское в Крыму и из Донецкой области.

Читайте также:

Статистика сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

По предварительным данным по состоянию на 09:00 утра, украинским защитникам удалось сбить или подавить средствами РЭБ одну ракету и 116 вражеских беспилотников. Боевая работа успешно велась в северных, южных и восточных регионах страны.

В то же время в Воздушных силах сообщили, что избежать разрушений полностью не удалось. Было зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 17 различных локациях.

Как писали ранее Новини.LIVE, за вчерашние сутки российские войска применили 142 дрона. Ракеты при этом не применяли.

Тем временем эксперты прокомментировали, когда Украина сможет полноценно развернуть свою модель ПВО. В частности, в этом году уже возможен выпуск первого экземпляра, но для серийного производства нужно время.

Кроме того, в понедельник, 21 апреля, стало известно, что россияне совершили дроновую атаку на советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова.