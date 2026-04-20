Атака на будинок Сергія "Флеша": дроном керували з РФ
Російські війська 20 квітня атакували будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, більше відомого, як "Флеш". "Шахед", який вдари по помешканню посадовця, керувався з Росії.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Сергій Бескрестнов в ефірі телемарафону.
Атака на будинок Сергія "Флеша"
Бескрестнов розповів, що росіяни використали чотири реактивних "Шахеди", які керувалися з території Росії.
За словами радника міністра оборони, два безпілотники збили, інші долетіли до будинку. Він наголосив, що це був цілеспрямований удар.
"Зараз ми бачимо, що, мабуть, десь 20% всіх "Шахедів" мають онлайн-керування завдяки мережі з території РФ", — сказав "Флеш".
Він додав, що його оселя та автомобіль повністю знищені. Наразі він сам перебуває в лікарні.
Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні Росія вдарила по райвідділу поліції у місті Прилуки. Постраждала одна людина, на місці трапилася сильна пожежа. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.
Крім того, 20 квітня росіяни атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є поранені. Також відомо про чотирьох поранених, серед них — дитина.
