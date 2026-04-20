Атака на будинок Сергія "Флеша": дроном керували з РФ

Атака на будинок Сергія "Флеша": дроном керували з РФ

Дата публікації: 20 квітня 2026 13:31
Атака на будинок Сергія "Флеша": дроном керували з РФ
Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook

Російські війська 20 квітня атакували будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, більше відомого, як "Флеш". "Шахед", який вдари по помешканню посадовця, керувався з Росії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Сергій Бескрестнов в ефірі телемарафону. 

Атака на будинок Сергія "Флеша"

Бескрестнов розповів, що росіяни використали чотири реактивних "Шахеди", які керувалися з території Росії.

За словами радника міністра оборони, два безпілотники збили, інші долетіли до будинку. Він наголосив, що це був цілеспрямований удар.

"Зараз ми бачимо, що, мабуть, десь 20% всіх "Шахедів" мають онлайн-керування завдяки мережі з території РФ", — сказав "Флеш".

Читайте також:

Він додав, що його оселя та автомобіль повністю знищені. Наразі він сам перебуває в лікарні. 

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні Росія вдарила по райвідділу поліції у місті Прилуки. Постраждала одна людина, на місці трапилася сильна пожежа. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, 20 квітня росіяни атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є поранені. Також відомо про чотирьох поранених, серед них — дитина.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
