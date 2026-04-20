Атака на дом Сергея "Флеша": дроном управляли из РФ

Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook

Российские войска 20 апреля атаковали дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова, больше известного, как "Флеш". "Шахед", который ударил по дому чиновника, управлялся из России.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Сергей Бескрестнов в эфире телемарафона.

Атака на дом Сергея "Флеша"

Бескрестнов рассказал, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеды", которые управлялись с территории России.

По словам советника министра обороны, два беспилотника сбили, другие долетели до дома. Он подчеркнул, что это был целенаправленный удар.

"Сейчас мы видим, что, пожалуй, где-то 20% всех "Шахедов" имеют онлайн-управление благодаря сети с территории РФ", — сказал "Флеш".

Он добавил, что его дом и автомобиль полностью уничтожены. Сейчас он сам находится в больнице.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня Россия ударила по райотделу полиции в городе Прилуки. Пострадал один человек, на месте случился сильный пожар. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, 20 апреля россияне атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть раненые. Также известно о четырех раненых, среди них — ребенок.