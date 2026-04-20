Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака на дом Сергея "Флеша": дроном управляли из РФ

Атака на дом Сергея "Флеша": дроном управляли из РФ

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 13:31
Атака на дом Сергея "Флеша": дроном управляли из РФ
Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook

Российские войска 20 апреля атаковали дом советника министра обороны Сергея Бескрестнова, больше известного, как "Флеш". "Шахед", который ударил по дому чиновника, управлялся из России.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Сергей Бескрестнов в эфире телемарафона.

Атака на дом Сергея "Флеша"

Бескрестнов рассказал, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеды", которые управлялись с территории России.

По словам советника министра обороны, два беспилотника сбили, другие долетели до дома. Он подчеркнул, что это был целенаправленный удар.

"Сейчас мы видим, что, пожалуй, где-то 20% всех "Шахедов" имеют онлайн-управление благодаря сети с территории РФ", — сказал "Флеш".

Он добавил, что его дом и автомобиль полностью уничтожены. Сейчас он сам находится в больнице.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня Россия ударила по райотделу полиции в городе Прилуки. Пострадал один человек, на месте случился сильный пожар. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, 20 апреля россияне атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть раненые. Также известно о четырех раненых, среди них — ребенок.

обстрелы дроны Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации