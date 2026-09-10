Марк Карні: Україна створила найкращу в світі галузь дронів

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: ОП

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що за чотири роки повномасштабної війни Україна зробила великий крок у розвитку оборонних технологій. Зокрема, зуміла з нуля створити провідну у світі галузь виробництва безпілотних літальних апаратів. Прем'єр підкреслив, що українська винахідливість дозволяє дешевими апаратами знищувати мільйонну техніку ворога та нейтралізувати загрози на величезній відстані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні під час брифінгу.

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Українська перевага над РФ

За словами канадського прем'єра, Росія продовжує забезпечувати свою воєнну машину виключно завдяки підтримці інших авторитарних режимів, тоді як українці самостійно будують нові високотехнологічні галузі промисловості.

Канадський прем'єр відзначив колосальний внесок усього суспільства, коли студенти перетворювали підвали на випробувальні лабораторії, а звичайні інженери та зварювальники створювали засоби оборони.

"Україна визначає майбутнє оборони та безпеки. Апарати вартістю кілька сотень доларів знищують танки та військові кораблі вартістю мільйони, а українські сили вже нейтралізують повітряні загрози на відстані понад 600 кілометрів. Україна постійно впроваджує іновації і ми можемо багато в чому навчитися від вас", — підкреслив Марк Карні.

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Окремо політик відзначив потужний потенціал провінції Альберта, де наразі проживає понад 350 тисяч канадців українського походження, які активно сприяють розвитку інновацій.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Канади провів переговори щодо виділення нового канадського пакета військової допомоги для потреб ППО. Глава держави підкреслив, що на тлі глобального дефіциту зенітно-ракетних комплексів та боєприпасів до них, підтримка канадського уряду є важливою для захисту інфраструктури перед початком складної зими.

Також ми повідомляли, що Канада ввела санкції проти місцевої оборонної компанії, яка надавала допомогу РФ. Йдеться про компанію Streit Group, яка є виробником бронетехніки та іншого військового обладнання. Ці обмеження скоротять військовий потенціал Росії.