Зеленський прибув до Канади: говоритиме про ППО та зиму

Володимир та Олена Зеленські. Фото: кадр з відео

Володимир Зеленський 10 вересня прибув до Канади, де запланував низку важливих зустрічей та домовленостей щодо подальшої співпраці між країнами. Глава держави зазначив, що Канада залишається одним із найближчих партнерів України. Він наголосив на важливості підтримки Канади та рішень, які допомагають Україні вистояти у війні та захищати своїх громадян.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський зустрінеться з Марком Карні

"Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів", — наголосив Зеленський.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Під час візиту президент зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Основну увагу сторони приділять підтримці України у захисті повітряного простору та підготовці до зимового періоду.

Зеленський також планує обговорити посилення стійкості України, підтримку населення та забезпечення необхідних можливостей для захисту держави. За його словами, заплановані домовленості мають закріпити стратегічний рівень відносин між Україною та Канадою на роки вперед.

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Перша леді Олена Зеленська під час візиту проведе зустрічі з канадськими меценатами, які підтримують Україну. Також у її програмі — відвідання канадських закладів, що є аналогами українських "Шкіл Супергероїв".

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули до Канади з триденним візитом. Вони перебуватимуть у країні з 9 до 11 вересня, а канадський уряд очікує, що візит підтвердить підтримку України та прихильність Канади до справедливого й тривалого миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули до Норвегії з офіційним візитом. Президент має взяти участь у церемонії прощання з королем Гаральдом V, а українська делегація проведе переговори з керівництвом країни та представниками оборонних компаній.