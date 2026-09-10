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Зеленский в Канаде обсудит защиту неба и подготовку к зиме

Ua ru
10 сентября 2026 10:10
Зеленский прибыл в Канаду: будет говорить о ПВО и зиме
Владимир и Елена Зеленские. Фото: кадр из видео

Владимир Зеленский 10 сентября прибыл в Канаду, где запланировал ряд важных встреч и переговоров о дальнейшем сотрудничестве между странами. Глава государства отметил, что Канада остается одним из ближайших партнеров Украины. Он подчеркнул важность поддержки Канады и решений, которые помогают Украине выстоять в войне и защищать своих граждан.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский встретится с Марком Карни

"Канада была и остается одним из наших ближайших партнеров", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский в Канаде обсудит защиту неба и подготовку к зиме - фото 1
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

В ходе визита президент встретится с премьер-министром Канады Марком Карни. Основное внимание стороны уделят поддержке Украины в защите воздушного пространства и подготовке к зимнему периоду.

Зеленский также планирует обсудить укрепление устойчивости Украины, поддержку населения и обеспечение необходимых возможностей для защиты государства. По его словам, запланированные договоренности должны закрепить стратегический уровень отношений между Украиной и Канадой на долгие годы вперед.

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Первая леди Елена Зеленская во время визита проведет встречи с канадскими меценатами, поддерживающими Украину. Также в ее программе — посещение канадских учреждений, являющихся аналогами украинских «Школ супергероев».

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли в Канаду с трехдневным визитом. Они будут находиться в стране с 9 по 11 сентября, а канадское правительство ожидает, что визит подтвердит поддержку Украины и приверженность Канады справедливому и прочному миру.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли в Норвегию с официальным визитом. Президент примет участие в церемонии прощания с королем Харальдом V, а украинская делегация проведет переговоры с руководством страны и представителями оборонных компаний.

Владимир Зеленский Канада Елена Зеленская зима ПВО
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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