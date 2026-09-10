Украина создала лучшую в мире отрасль дронов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: ОП

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что за четыре года полномасштабной войны Украина сделала большой шаг в развитии оборонных технологий. В частности, ей удалось с нуля создать ведущую в мире отрасль по производству беспилотных летательных аппаратов. Премьер подчеркнул, что украинская изобретательность позволяет с помощью недорогих аппаратов уничтожать миллионную технику врага и нейтрализовать угрозы на огромном расстоянии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни во время брифинга.

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Преимущество Украины перед РФ

По словам канадского премьера, Россия продолжает обеспечивать свою военную машину исключительно благодаря поддержке других авторитарных режимов, тогда как украинцы самостоятельно создают новые высокотехнологичные отрасли промышленности.

Канадский премьер отметил колоссальный вклад всего общества, когда студенты превращали подвалы в испытательные лаборатории, а обычные инженеры и сварщики создавали средства обороны.

"Украина определяет будущее обороны и безопасности. Устройства стоимостью в несколько сотен долларов уничтожают танки и военные корабли стоимостью в миллионы, а украинские силы уже нейтрализуют воздушные угрозы на расстоянии более 600 километров. Украина постоянно внедряет инновации, и мы можем многому научиться у вас", — подчеркнул Марк Карни.

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Отдельно политик отметил мощный потенциал провинции Альберта, где в настоящее время проживает более 350 тысяч канадцев украинского происхождения, которые активно способствуют развитию инноваций.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Канаду провел переговоры о выделении нового канадского пакета военной помощи для нужд ПВО. Глава государства подчеркнул, что на фоне глобального дефицита зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов к ним поддержка канадского правительства важна для защиты инфраструктуры перед наступлением суровой зимы.

Также мы сообщали, что Канада ввела санкции против местной оборонной компании, оказывавшей помощь РФ. Речь идет о компании Streit Group, которая является производителем бронетехники и другого военного оборудования. Эти ограничения сократят военный потенциал России.