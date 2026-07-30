Макрон засудив удари по Україні

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент Франції Еммануель Макрон став єдиним серед лідерів великих європейських держав, хто публічно відреагував і засудив останній масований російський удар по українських містах. У своєму дописі він наголосив, що Париж непохитно підтримуватиме Київ та інших союзників на тлі загрози для колективної безпеки всієї Європи. Водночас керівники урядів Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії наразі утрималися від реакції на чергову російську атаку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона у соцмережі Х.

Заява президента Франції про підтримку України

Макрон підкреслив, що акти російської агресії призводять до жахливих жертв серед мирного населення, а також несуть пряму небезпеку сусідам через порушення повітряного простору ЄС.

"Франція з найбільшою рішучістю засуджує російські удари, які призвели до загибелі цивільних осіб в Україні, а також порушення польського повітряного простору. Наша підтримка України та наших союзників не послабиться, @ZelenskyyUa @donaldtusk. Йдеться про нашу колективну безпеку", — написав французьский лідер.

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Окрім французького лідера, підтримку нашій країні висловили очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Ради ЄС Антоніу Кошта, які запевнили у продовженні всебічної допомоги Україні.

Але станом на зараз обстріл не прокоментували британський прем’єр Енді Бернем, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, італійська прем'єрка Джорджі Мелоні та керівник уряду Іспанії Педро Санчес.

Як писали Новини.LIVE, через нехватку противоракетних засобів, під час нічної атаки Силам оборони не вдалося перехопити декілька російських ракет, які влучили у різних частинах країни та призвели до загибелі людей. Через це Володимир Зеленський закликав західних партнерів терміново надати ракети для систем ППО Patriot.

Також ми писали, що під час масованої атаки на Україну в ніч проти 30 липня одна з російських крилатих ракет Х-101 впала на території Польщі, у Люблінському воєводстві. Однак Росія не хоче брати відповідальность за цей інцидент.