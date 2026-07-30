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Главная Новости дня Макрон единственный из лидеров крупных стран ЕС, осудивший удары по Украине

Макрон единственный из лидеров крупных стран ЕС, осудивший удары по Украине

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 18:10
Макрон осудил удары по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент Франции Эммануэль Макрон стал единственным среди лидеров крупных европейских государств, кто публично отреагировал и осудил последний  российский удар по украинским городам. В своем посте он подчеркнул, что Париж будет  поддерживать Киев и других союзников на фоне угрозы коллективной безопасности всей Европы. В то же время главы правительств Великобритании, Германии, Италии и Испании пока воздержались от реакции на очередную российскую атаку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост президента Франции Эммануэля Макрона в социальной сети X.

Заявление президента Франции о поддержке Украины

Макрон подчеркнул, что акты российской агрессии приводят к ужасающим жертвам среди мирного населения, а также представляют прямую опасность для соседей из-за нарушения воздушного пространства ЕС.

Макрон — единственный из лидеров крупных стран ЕС, осудивший удары по Украине - фото 1

"Франция с наибольшей решимостью осуждает российские удары, приведшие к гибели гражданских лиц в Украине, а также нарушение воздушного пространства Польши. Наша поддержка Украины и наших союзников не ослабнет, @ZelenskyyUa @donaldtusk. Речь идет о нашей коллективной безопасности", — написал французский лидер.

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Помимо французского лидера, поддержку нашей стране выразили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Антониу Кошта, которые заверили в продолжении всесторонней помощи Украине.

Однако на данный момент обстрел не прокомментировали британский премьер Энди Бернем, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджи Мелони и глава правительства Испании Педро Санчес.

Как писали Новини.LIVE, из-за нехватки противоракетных средств во время ночной атаки Силам обороны не удалось перехватить несколько российских ракет, которые попали в разные части страны и привели к гибели людей. В связи с этим Владимир Зеленский призвал западных партнеров срочно предоставить ракеты для систем ПВО Patriot.

Также мы писали, что во время массированной атаки на Украину в ночь на 30 июля одна из российских крылатых ракет Х-101 упала на территории Польши, в Люблинском воеводстве. Однако Россия не хочет брать на себя ответственность за этот инцидент.

Эммануэль Макрон обстрелы война в Украине
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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