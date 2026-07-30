Макрон осудил удары по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Президент Франции Эммануэль Макрон стал единственным среди лидеров крупных европейских государств, кто публично отреагировал и осудил последний российский удар по украинским городам. В своем посте он подчеркнул, что Париж будет поддерживать Киев и других союзников на фоне угрозы коллективной безопасности всей Европы. В то же время главы правительств Великобритании, Германии, Италии и Испании пока воздержались от реакции на очередную российскую атаку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост президента Франции Эммануэля Макрона в социальной сети X.

Заявление президента Франции о поддержке Украины

Макрон подчеркнул, что акты российской агрессии приводят к ужасающим жертвам среди мирного населения, а также представляют прямую опасность для соседей из-за нарушения воздушного пространства ЕС.

"Франция с наибольшей решимостью осуждает российские удары, приведшие к гибели гражданских лиц в Украине, а также нарушение воздушного пространства Польши. Наша поддержка Украины и наших союзников не ослабнет, @ZelenskyyUa @donaldtusk. Речь идет о нашей коллективной безопасности", — написал французский лидер.

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Помимо французского лидера, поддержку нашей стране выразили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Антониу Кошта, которые заверили в продолжении всесторонней помощи Украине.

Однако на данный момент обстрел не прокомментировали британский премьер Энди Бернем, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджи Мелони и глава правительства Испании Педро Санчес.

Как писали Новини.LIVE, из-за нехватки противоракетных средств во время ночной атаки Силам обороны не удалось перехватить несколько российских ракет, которые попали в разные части страны и привели к гибели людей. В связи с этим Владимир Зеленский призвал западных партнеров срочно предоставить ракеты для систем ПВО Patriot.

Также мы писали, что во время массированной атаки на Украину в ночь на 30 июля одна из российских крылатых ракет Х-101 упала на территории Польши, в Люблинском воеводстве. Однако Россия не хочет брать на себя ответственность за этот инцидент.