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Головна Новини дня Зеленський про загиблу родину на Криворіжжі: російське зло можна зупинити тільки всім світом

Зеленський про загиблу родину на Криворіжжі: російське зло можна зупинити тільки всім світом

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 16:46
Зеленський про загиблу родину на Криворіжжі: російське зло можна зупинити тільки всім світом
Родина Воронових. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по селу Радушному неподалік Кривого Рогу. Атака повністю зруйнувала житловий будинок родини Воронових, внаслідок чого є загиблі та зниклі безвісти. Голова держави підтвердив смерть батьків і трьох дітей, тоді як доля ще чотирьох неповнолітніх та півторарічного онука наразі залишається невідомою. Глава держави закликав міжнародних партнерів негайно надати додаткові ракети для систем ППО Patriot, щоб зупинити удари балістики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.

Новина доповнюється...

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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