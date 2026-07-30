Зеленский о погибшей семье: российское зло можно остановить только всем миром

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по селу Радушное недалеко от Кривого Рога. Атака полностью разрушила жилой дом семьи Вороновых, в результате чего есть погибшие и пропавшие без вести. Глава государства подтвердил гибель родителей и троих детей, тогда как судьба ещё четырёх несовершеннолетних и полуторагодовалого внука пока остаётся неизвестной. Глава государства призвал международных партнёров немедленно предоставить дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot, чтобы остановить удары баллистических ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Новость дополняется...